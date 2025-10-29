YouTube uderza w rynek skinów do CS-a. Wchodzi nowy zakaz

Od 17 listopada 2025 r. wzmocnimy egzekwowanie naszych Wytycznych społeczności dotyczących hazardu online i przemocy w grach.

Nasza polityka ma ewoluować wraz z rozwojem cyfrowego świata. Wprowadzamy te zmiany, by nadążyć za nowymi trendami, jak hazard z wykorzystaniem dóbr cyfrowych, oraz by lepiej dostosować nasze wytyczne dla treści dla dorosłych do standardów branżowych.

Oto podsumowanie zmian:

Treści związane z hazardem online. Nasza obecna polityka zakazuje treści, które kierują widzów do stron hazardowych lub aplikacji, które nie są certyfikowane przez Google. Rozszerzamy naszą egzekucję, aby objąć nią dodatkowe elementy hazardu online mające wartość pieniężną, w tym dobra cyfrowe (np. skiny do gier, kosmetyki, NFT).

informuje YouTube.