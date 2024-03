USA w tarapatach. Nowa decyzja Chin to straty miliardów dolarów

Chiny zdecydowały się na bardzo śmiały krok. Państwo Środka rezygnuje z procesorów AMD oraz Intela, ale również zachodniego oprogramowania.

Wojna handlowa między USA i Chinami trwa od dłuższego czasu, a oba kraje nakładały na siebie kolejne ograniczenia eksportowe. Dotyczyły one jednak konkretnych surowców czy najwydajniejszych układów do pracy ze sztuczna inteligencją. Wygląda jednak na to, że sytuacja się zaostrza.

Ta decyzja może kosztować Intela 1,5 mld USD

Jak donosi The Financial Times, chiński rząd wprowadził nowe wytyczne, które mają na celu wycofanie procesorów AMD oraz Intela, ale również systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows i zagranicznego oprogramowania bazodanowego na rzecz opcji krajowych.

Dotyczy to oczywiście komputerów biurowych i serwerów w instytucjach rządowych, a argumentowane to jest oficjalnie bezpieczeństwem danych. W rzeczywistości chodzi jednak o zmniejszenie zależności Państwa Środka od zagranicznych firm, ale również budowanie lokalnego przemysłu półprzewodników.

Naturalnie taka decyzja z czasem będzie miała również wpływ na segment konsumencki. Chociaż będzie trzeba na to chwilę poczekać, bowiem aktualnie chińskie technologie są kilka-kilkanaście lat za zachodnimi. Tak czy siak to spora szansa dla firm takich jak Huawei, Loongson czy Moore Threads.

Chiny są ogromnym rynkiem zbytu dla AMD, Intela oraz Microsoftu. W 2023 roku Czerwoni czerpali około 15% sprzedaży, a Niebiescy około 27% przychodów z tego kraju. Analitycy wskazują, że pierwsza z firm na nowym zakazie straci kilkaset milionów dolarów, druga zaś do 1,5 miliarda dolarów. Chiński zakaz sprawił, że wartość akcji AMD spadła na giełdzie dzisiaj aż o 2%.

Źródło zdjęć: Shutterstock/Chris Kleponis - CNP

Źródło tekstu: The Financial Times, Reuters, oprac. własne