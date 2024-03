Gamingowy laptop za rozsądne pieniądze? Sprawdź tę unikatową na rynku opcję

Cały czas panuje przekonanie, że granie na komputerach wymaga ogromnych nakładów finansowych na sprzęt. Dodatkowo, nie każdy ma wystarczająco miejsca w domu, aby postawić obudowę komputera stacjonarnego. Rodzi się więc pytanie – czy da się tanio grać na PC? Odpowiedź brzmi: TAK! Wystarczy wiedzieć czego szukać.

Obecnie w sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie podzespołów komputerowych i laptopów. Odnalezienie się w tym ogromie możliwości nie należy do zadań łatwych, zwłaszcza gdy ktoś na co dzień nie śledzi rynku nowych technologii. W końcu skąd mieć pewność, że dostajemy najlepszy sprzęt w danym budżecie? Najłatwiej kierować się profesjonalnymi recenzjami oraz oficjalnymi specyfikacjami.

Nowy laptop? Warto pójść pod prąd!

W przypadku kart graficznych mowa o trzech głównych producentach – NVIDIA, AMD oraz Intel. Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych firm, bowiem to często ignorowany gracz, który potrafi zaoferować prawdziwy ukryty skarb. Zarówno w przypadku komputerów do pracy, jak i maszyn typowo do rozrywki – grania w gry czy oglądania filmów i seriali.

Niebiescy wkroczyli na rynek GPU w 2022 roku za sprawą rodziny Intel ARC Alchemist. Zadanie nie było łatwe, biorąc pod uwagę jak z dużą i doświadczoną konkurencją musieli się zmagać. Amerykanie jednak postawili na najnowsze rozwiązania i szereg nowatorskich technologii. Wśród nich należy wymienić m. in. Intel XeSS, Intel Deep Link, sprzętowy kodek AV1 czy rdzenie XMX. I to właśnie im się dzisiaj pokrótce przyjrzymy.

Lepszy obraz i więcej FPS w grach

Intel Xe Super Sampling to, jak sama nazwa wskazuje, autorska technologia ulepszania obrazu poprzez zwiększanie jego rozdzielczości. Jest to możliwe dzięki sztucznej inteligencji, a dokładniej uczeniu maszynowemu. I to wszystko w czasie rzeczywistym i bez dostępu do internetu.

A co to oznacza dla użytkownika? Płynniejszy obraz oraz lepszą jego jakość, w porównaniu do grania bez tego rozwiązania w niższej rozdzielczości. Innymi słowy, dostajemy więcej FPS i bardziej szczegółowe tekstury. Mówimy o różnicy nie kilku, a kilkudziesięciu procent! W efekcie słabsze karty graficzne bez problemu będą obsługiwać przez wiele lat najnowsze gry AAA.



Nie martw się niczym, Intel zrobi to za Ciebie

Intel Deep Link jest zbiorem technologii, które pozwalają na poprawę wydajności w wielu zadaniach. Wszystko za sprawą sprawnej komunikacji między układami Intel ARC, a procesorami Intel Core. Przykładowo, rozwiązanie Dynamic Power Share zapewnia do 30% wyższą wydajność w aplikacjach wymagających dużej mocy obliczeniowej. Dzieje się tak dzięki inteligentnemu zarządzaniu mocy pomiędzy CPU, a GPU zależnie od ich obciążenia. Sprawdza się to w grach i pracy.

Bardziej wyspecjalizowany jest Stream Assist, czyli rozwiązanie skierowane głównie do streamerów. Jego zadaniem jest zapewnienie jak najwyższego FPS w grach odciążając główny układ graficzny. Jak to możliwe? Stream Assist oddelegowuje mniej ważne zadania, np. wirtualny green screen, do iGPU.

Czasami jednak warto wykonywać to samo zadanie zarówno na dedykowanym, jak zintegrowanym układzie graficznym. A świetnym tego przykładem jest obróbka materiałów wideo. Tutaj z pomocą przychodzi Hyper Encode. Różnice w programach takich jak CyberLink PowerDirector czy DaVinci Resolve Studio są ogromne i sięgają nawet 60% czy 88%, w porównaniu do wykonywania tego samego zadania na samym GPU, bez pomocy iGPU.

Niższy pobór mocy i dłuższy czas pracy

Oczywiście większość z nas nie zajmuje się streamowaniem czy profesjonalną obróbką wideo, a zamiast tego ogląda filmy i seriale. Czy to lokalnie, czy na YouTube albo usługach VOD. Tutaj ponownie rodzina Intel ARC błyszczy za sprawą sprzętowych kodeków AV1. Pozwalają one na płynne odtwarzanie materiałów w wysokiej rozdzielczości, nie obciążając przy tym procesora. Przekłada się to na niewielki pobór mocy i długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki

Na koniec zostają nam wspomniane już wcześniej rdzenie Intel XMX, czyli Xe Matrix eXtensions. Są to wyspecjalizowane układy znajdujące się w GPU z rodziny Intel ARC, które odpowiadają za zadania związane ze sztuczną inteligencją. Dzięki nowatorskiej budowie, ich zastosowanie może być skrajnie różne i dostosowane do potrzeb użytkownika.

Mowa zarówno o generatywnej sztucznej inteligencji, jak szybkie tworzenie zapierających dech w piersi obrazów z wykorzystaniem rozwiązań takich jak Stable Diffusion, ale i obsłudze dużych modeli językowych w ramach odpowiadania przez lokalnie uruchomione chat boty, podobne do komercyjnego ChatGPT od OpenAI. Intel XMX można również zaprzęgnąć do obróbki grafiki i wideo – skalowanie filmów, odszumianie materiałów itd.



Konkurencja nie ma szans

No dobrze, sporo już zostało powiedziane o rodzinie Intel ARC i jej możliwościach. Ale w jakich laptopach ją znajdziemy i czemu warto wybrać Niebieskich, zamiast konkurencji? Odpowiedź jest bardzo prosta – lepszy stosunek ceny do wydajności. A najlepszym tego przykładem jest Lenovo LOQ 15IAX9I.





Lenovo LOQ 15IAX9I to laptop wyposażony w procesor Intel Core i5-12450HX dysponujący 8 rdzeniami i 12 wątkami z taktowaniem do 4,4 GHz oraz układem graficznym Intel ARC A530M z 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6. Całość dopełnia 16 GB pamięci DDR5 oraz szybki nośnik SSD o pojemności 512 GB. Nie zabrakło też 15,6-calowej matrycy IPS o rozdzielczości Full HD i z częstotliwością odświeżania do 144 Hz. Całość w cenie już od 3999 złotych. Kupując tego laptopa otrzymujemy także trzymiesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass, która daje dostęp do kilkuset wciągających tytułów, które powinny zadowolić gusta najbardziej zapalonych graczy.

Seria LOQ to nowość w ofercie Lenovo stworzona z myślą o graniu. Nie ma on problemu z zabawą w 1080p z ponad 60 klatkami na sekundę przy wysokich ustawieniach. Zarówno gdy mowa o grach AAA, jak i tytułach sieciowych. Przykładowo w intensywnych momentach w tytule Valorant możemy liczyć na 196 FPS, w League of Legends na 166 FPS, a w Counter-Strike 2 na 98 FPS. Dodatkowy pozytywny wpływ na wydajność ma autorska technologia Lenovo AI Engine+ wykorzystująca układ LA1 AI, która na bieżąco analizuje zapotrzebowanie na moc i optymalizuje parametry laptopa tak, aby uzyskiwał on lepsze osiągi.

Co ważne wybrany przez Lenovo układ graficzny, czyli Intel ARC 530M oferuje wyższą wydajność niż konkurencyjny NVIDIA GeForce RTX 3050. O ile DOTA 2 czy Genshin Impact w obu przypadkach wypada podobnie, tak już Hogwarts Legacy działa u Niebieskich o 11% lepiej, a Elden Ring o 22%.

Podsumowując, szukając niedrogiego nowego laptopa, który ma się sprawdzić jako sprzęt do gier i multimediów, warto zejść z utartych ścieżek i poszukać alternatywnych rozwiązań. W tym przypadku, bardzo ciekawą propozycją jest Lenovo LOQ 15IAX9I wyposażony w nowoczesne układy graficzne z rodziny Intel ARC.

Tekst powstał na zlecenie firmy Lenovo.

