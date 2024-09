USA, UE i Wielka Brytania z porozumieniem w sprawie AI. Co się zmieni?

No i doczekaliśmy się. Pierwsza w historii konwencja dotycząca sztucznej inteligencji została przygotowana do podpisu. Aż 57 krajów ma udział w jej tworzeniu. Jest się czego bać?

Pierwsza w historii ludzkości konwencja AI została przedłożona do podpisu. Jej sygnatariuszami będzie 57 krajów, które w maju tego roku wynegocjowały porozumienie mające na celu stworzenie podstawowych zasad prawnych, na których ma opierać się korzystanie i rozwój sztucznej inteligencji. Stronami konwencji są między innymi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i większość krajów Unii Europejskiej.

Konwencja to ogromny krok do przodu w zakresie zapewnienia bezpiecznego rozwoju nowych technologii. Pozwoli nam na utrzymanie naszych podstawowych zasad i praw.

- cieszy się z efektu prac minister sprawiedliwości Wielkiej Brytanii Shabana Mahmood.

Podpisanie konwencji to pierwszy krok w regulacjach możliwości jakie daje AI. Teraz kraje sygnatariuszy dokumentu będą wprowadzać uzgodnione regulacje na poziomie krajowym.

Zapisy i zobowiązania konwencji są bardzo ogólne i zawierają wiele wyjątków. Budzi to wiele wątpliwości co do ich efektywnego działania.