Zhakowali fiskusa. Podatnicy stracili zwroty podatku, a winnych nie ma

Media lokalne są oburzone faktem, że podatnicy nie zostali powiadomieni, że ich dane zostały wykradzione.

Hakerom udało się włamać do bazy danych H&R Block Canada, czyli jednej z największych firm, zajmujących się rozliczaniem podatników. Łupem przestępców padły dane podatników, w tym te związane z rachunkami bankowymi. Oszuści wyłudzili w ten sposób aż 6 milionów dolarów, pochodzących ze zwrotów od fiskusa.

Wypełniali rozliczenia finansowe, gdzie obok prawdziwych danych adresowych, wpisywali numer fałszywego konta. Canada Revenue Agency właśnie te numery kont przelewało zwroty podatków.

Imposters used H&R Block's confidential credentials to get unauthorized access into hundreds of Canadians' personal CRA accounts, submit false returns and pocket more than $6 million in bogus refunds. https://t.co/Snovwdsnmo