Thermomix pułapka. Historia 21-latka przestrogą dla innych

Coraz częściej słyszymy o oszustwach na Thermomixa. Tym razem ofiarą padł 21-latek mieszkający u naszych zachodnich sąsiadów.

Poruszając się po światowej sieci, trzeba być uważnym. Oszuści stosują wiele sposobów, aby ukraść nam pieniądze. Są ataki pishingowe, oszustwa na BLIKa, a coraz powszechniejsze stają się oszustwa na Thermomixa. Już kilka razy pisaliśmy o takich przypadkach, ale co chwilę pojawiają się nowe.

Oszustwo na Thermomixa

Tym razem na taniego Thermomixa dał się nabrać 21-letni mieszkaniec miasta Rottweil w Niemczech. Mężczyzna połasił się na bardzo dobrą promocję, w której urządzenie marki Vorwerk zostało przecenione z 1400 na 900 euro. Jego błędem było zapłacenie za produkt z góry.

Łatwo domyślić się, że Thermomix nie trafił do 21-latka. Mężczyzna próbował skontaktować się ze sprzedającym, ale okazało się, że podany numer tak naprawdę nie istnieje. Po czasie wyszło na jaw, że pieniądze za robota kuchennego przelał na zagranicznego konto, więc szanse na odzyskanie funduszy są niemal zerowe. Prawdopodobnie drugi raz już takiego błędy nie popełni.

Jeśli już z jakieś powodu zdecydujecie się na zakup Thermomixa, to pamiętajcie, że są one sprzedawane tylko przez oficjalnych przedstawicieli, z którymi można się fizycznie umówić. Nie dajcie się nabrać na niewiarygodne promocje w Internecie, bo być może następnym razem w kontekście oszustwa na Thermomix napiszemy właśnie o Was.

Zobacz: Thermomix. Złe wieści dla zainteresowanych

Zobacz: Kupili Thermomix. Nie tego się spodziewali

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Schwarzwalder Bote