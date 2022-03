Thermomix. Złe wieści dla zainteresowanych

Thermomix wkrótce może stać się droższy. Firmę Vorwerk dotykają te same problemy, co wszystkich producentów elektroniki.

Thermomix to urządzenie, które nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem. Chociaż ma wielu przeciwników, to marka Vorwerk raczej nie narzeka na wyniki. Duży wpływ na to ma model sprzedaży bezpośredniej, co zauważył między innymi Thomas Stoffmehl z firmy Bosch. Niemiecka marka zrobiła urządzenie konkurencyjne o nazwie Cookit, ale to nie sprzedaje się tak dobrze.

Thermomix będzie droższy?

Stoffmehl wręcz określił sprzedaż Bosch Cookit jako żart. Jednocześnie, chociaż opiera się tutaj na swoich własnych źródłach, jest przekonany, że Thermomix wkrótce stanie się droższy. Jego zdaniem firma Vorwerk już bada możliwość podwyższenia ceny.

Podwyżka wynika z ogólnoświatowych problemów z produkcją układów scalonych. W przypadku Thermomixa problemem są mikrokontrolery, na które producenci muszą czekać nawet 10 tygodni. Co więcej, wzrosły ich ceny, więc koszt wyprodukowania każdego egzemplarza urządzenia jest wyższy.

Właśnie dlatego cena Thermomix TM6 może wzrosnąć z 1359 do 1399 euro. Firmie Vorwerk ma zależeć na utrzymaniu poziomu poniżej 1400 euro, stąd niewielka, ale jednak podwyżka. Według aktualnego kursu 40 euro to niecałe 190 zł.

Warto też zauważyć, że już teraz cena urządzenia w Polsce nie przystaje do kursu europejskiej waluty, bowiem wspominane 1359 euro to aktualnie około 6350 zł. Tymczasem u nas Thermomix TM6 kosztuje 5495 zł. To może być kolejny powód do podwyżki w Polsce, chociaż to już tylko moje własne spekulacje.

Powyższe informacje to tylko plotki i tak też należy je traktować. Jednak patrząc na sytuację na świecie, podwyżka cen nie byłaby niczym zaskakującym.

