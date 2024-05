Specjalny apel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nie panikuj

Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał specjalny apel do obywateli. Chodzi o przemieszczanie się kolumn wojskowych w najbliższych dniach.

Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał apel, w którym przestrzega obywateli, że w najbliższych dniach po Polsce będą przemieszczać się kolumny wojskowe. Nie ma powodów do obaw. Jest to związane z zaplanowanymi ćwiczeniami Defender-24.

Uwaga na kolumny wojskowe

Informujemy, że od 4 do 6 maja planowane są przemieszczenia kolumn wojskowych w regionach województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Trwa ćwiczenie DEFENDER-24.

- ostrzega Sztab generalny WP.

Przejazd kolumn wojskowych jest częścią ćwiczeń. Posłużą one między innymi do przetrenowania przejęcia oraz przerzutu sił sojuszniczych, a także koordynacji działań transgranicznych. Defender 2024 to jedne z największych ćwiczeń NATO w historii. Trwają one od połowy lutego i potrwają do końca maja. W sumie w ich trakcie szkoli się ponad 100 tys. żołnierzy z 32 państw.

Wojskowi jednocześnie proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza w trakcie podróży w trakcie długiego, majowego weekendu.

