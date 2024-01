Samsung dogadał się z Teslą. Chodzi o zarządzanie energią

Samsung ogłosił nawiązanie współpracy z Teslą, amerykańskim producentem samochodów elektrycznych. Dzięki porozumieniu SmartThings Energy zostanie zintegrowany z API tych pojazdów, co ma usprawnić zarządzanie domową energią.

Samsung ogłosił rozpoczęcie integracji usług z Teslą. Rozwiązanie zostanie zaprezentowane podczas targów CES 2024, które ruszają w Las Vegas (USA), i ma łączyć SmartThings Energy z produktami firmy Tesla, takimi jak:

system do magazynowania energii Powerwall ,

, inwertery solarne,

rozwiązania do ładowania Wall Connector ,

, pojazdy elektryczne (EV).

Współpraca ta, możliwa dzięki otwartemu API Tesli, powinno zaowocować dalszym rozszerzeniem możliwości SmartThings Energy i przyczynić się do realizacji ostatecznego celu Samsunga. Tym jest tworzenie wygodniejszych i bardziej energooszczędnych rozwiązań domowych dla konsumentów.

Ta nowa współpraca stanowi kamień milowy na drodze Samsung Electronics do szerszego udostępnienia naszych rozwiązań poza urządzeniami domowymi.

– skomentował Chanwoo Park, EVP and Head of IoT Development Team of Device Platform Center, Samsung Electronics

Kluczową korzyścią dla konsumenta, płynącą ze współpracy firm Samsung i Tesla, ma być możliwość połączenia SmartThings Energy z wymienionymi wyżej produktami w celu wyświetlania informacji związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem energii przez użytkownika. Mają oni również być w stanie lepiej przygotować się na ewentualne przerwy w dostawach energii, dzięki zdolności SmartThings Energy do synchronizowania się z funkcją „Storm Watch”, dostępną w aplikacji Tesla dla baterii Powerwall. W przypadku ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych, takich jak burze czy duże opady śniegu, użytkownicy zostaną powiadomieni o tym również za pośrednictwem aplikacji SmartThings. Co więcej, użytkownicy mogą teraz aktywować tryb AI Energy przed przerwami w dostawie prądu i podczas nich, zwiększając pozostały zapas energii magazynowanych w Tesla Powerwall.

Wykorzystanie API Tesli przez Samsunga to część nieustannego dążenia do poczynienia znacznych postępów w realizacji projektu Net Zero Home i ulepszenia doświadczeń użytkowników SmartThings podczas korzystania z wielu urządzeń.

W Tesla bardzo cieszymy się z zapewnienia możliwości łączności naszych produktów z innymi inteligentnymi urządzeniami i systemami w domach klientów. Niedawno opublikowaliśmy interfejs FleetAPI, umożliwiający deweloperom integrację nie tylko z naszymi pojazdami, ale również z bateriami Powerwall, produktami solarnymi i rozwiązaniami Wall Connector. Cieszymy się, że Samsung zdecydował się być jednym z pierwszych korzystających z tej możliwości, biorąc pod uwagę jego wiodącą pozycję w sektorze technologii smart home dla konsumentów. Nasi klienci będą mogli sprawdzać status zużycia energii, tak aby inteligentnie kontrolować jej zużycie i wydłużyć możliwość korzystania z energii zmagazynowanej w baterii Powerwall np. w przypadku przerwy w dostawach z sieci.

– skomentował Drew Baglino z firmy Tesla

Połączenie SmartThings Energy i Tesla Powerwall zostanie pokazane na stoisku Samsunga podczas targów CES 2024. Faktyczna usługa jest obecnie na etapie rozwoju i ma zostać wprowadzona na rynek w drugim kwartale 2024 roku. Opisane wyżej funkcje mogą podlegać zmianom.

