Smart TV jak konsola. Samsung kusi nową serią akcesoriów dla graczy

Samsung rozwija swoją telewizyjną platformę gamingową. Graczy będą kusić akcesoria, produkowane przez największe światowe firmy specjalnie z myślą o Samsung Gaming Hub. Na start już w styczniu dostępny będzie bezprzewodowy kontroler PDP.

Samsung chce wzmocnić swoją pozycję na rynku strumieniowania gier, tak by użytkownicy, kupujący telewizor Smart TV z platformą Samsung Gaming Hub mogli się cieszyć rozgrywką niemal jak na stacjonarnych konsolach. Producent ruszył właśnie z programem dedykowanych akcesorów.

Począwszy od tego roku, gracze zobaczą na niektórych produktach etykietę „Designed for Samsung Gaming Hub”, która oznacza, że akcesorium zostało przetestowane pod kątem pełnej zgodności z telewizorami Samsunga. Akcesoria z takim oznaczeniem mają gwarantować najlepszą możliwą jakość strumieniowania gier na platformie Samsung Gaming Hub.

Koreański gigant chce w ramach tego programu współpracować z najbardziej znaczącymi w branży producentami akcesoriów do gier, a efektem programu mają być – jak przekonuje Samsung – najlepsze w swojej klasie produkty nowej generacji, dostarczane na potrzeby platformy Gaming Hub.

Pierwszym produktem w ramach programu „Designed for Samsung Gaming Hub” jest nowy, bezprzewodowy kontroler „Replay Midnight Blue” opracowany przez firmę PDP (Performance Designed Products LLC).

Gamepad został wyposażony we wbudowany akumulator umożliwiający do 40 godzin gry na jednym naładowaniu, bezprzewodowe łącze Bluetooth o zasięgu 10 metrów i niskim opóźnieniu, przycisk „Home” umożliwiający natychmiastowe uruchomienie platformy Samsung Gaming Hub, łatwy do obsługi przycisk regulacji głośności telewizora i wiele innych funkcji.

Gracze będą mogli bliżej przyjrzeć się kontrolerowi „Replay Midnight Blue” na stoisku Samsung na targach CES. Kontroler można już zamawiać w przedsprzedaży na stronach PDP, Amazon.com i BestBuy.com.

Dostępna na platformie Samsung Gaming Hub oferta gier do streamowania w chmurze już teraz całkiem bogata i różnorodna. Gracze w Polsce mogą korzystać z trzech aplikacji: Xbox, NVIDIA GeForce Now i Utomik, które dają w sumie dostęp do blisko 2000 gier w wysokiej jakości.

Aplikacja Xbox jest dostępna na telewizorach Samsung QLED i Neo QLED oraz Excellence Line od 2021 roku, a także na telewizorach Samsung OLED. Wystarczy dostęp do internetu, abonament Xbox Game Pass Ultimate oraz kompatybilny kontroler.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung