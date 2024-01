Toster dla prawdziwego gracza. Microsoft już go ma

Najnowsze urządzenie Microsoftu nie tylko świetnie wygląda i przygotuje pyszną grzankę, ale też wypiecze na niej logo konsoli. Czego chcieć więcej?

Microsoft wziął się za udowadnianie nam, że granie na Xboxie to styl życia. W 2021 roku zaprezentowana została urocza lodóweczka na napoje, przypominająca Xboxa Series X. Teraz można nie tylko chłodzić w dobrym stylu, ale też coś sobie podgrzać. W USA można już kupić toster z tej samej serii.

Toster Xbox series X

Toster przypomina oczywiście konsolę i całkiem nieźle prezentuje się na blacie, a przy tym jest całkiem rozbudowanym urządzeniem do opiekania. Został wyposażony w 6-stopniową regulację wypieczenia, automatyczną kontrolę temperatury, możliwość rozmrażania kromek oraz podgrzewania bułek, ma LED-owe odliczanie do końca opiekania i jest w stanie zmieścić nawet dwie kromki. Nie zabrakło tacki na okruszki, którą można łatwo wyczyścić

If you find tiny bread...you can toast 2 slices! pic.twitter.com/CIw6HwjCpQ — K-Med (@K__Med) January 4, 2024

Poza standardowym wyposażeniem dobrego tostera ten ma także celownik i wypala na pieczywie logo marki Xbox. Co ciekawe, zrobi to także, jeśli w szczelinie znajdą się dwie kromki. Zresztą specjalnie po to ma tak długą szczelinę na pieczywo.

