Kielce. Bawił się radiem. Odpowie z kilku paragrafów

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który włamał się na częstotliwość jednej ze stacji radiowych i emitował szkalujące komunikaty.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w piątek 13 października zatrzymali mężczyznę, który używał urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia. Jakby tego było mało, sprawca włamał się na częstotliwość jednej ze stacji radiowych i emitował dziwne komunikaty, które szkalowały 55-letnią kobietę.

Włamanie na częstotliwość radiową

Policjanci pracowali nad sprawą od 6 października, kiedy to zgłosiła się do nich 55-letnia kobieta. Okazało się, że w gminach Górno i Masłów dochodziło do zakłócenia fal radiowych. Zamiast programów jednej ze stacji mieszkańcy słyszeli kilkuminutowy komunikat, który szkalował wspominaną kobietę.

Funkcjonariusze współpracowali z Urzędem Kontroli Elektronicznej. Dzięki temu udało się wytypować kilka adresów, na których mogło znajdować się urządzenie wykorzystywane do zakłócania fal radiowych. W czwartek, 12 października, na terenie jednej z posesji udało się znaleźć sprzęt, a dzień później, w innej lokalizacji, zatrzymano 43-latka, który odpowiadał za emitowanie komunikatów.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Funkcjonariusze zarzucają mu używanie urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia oraz zniesławienie mieszkanki powiatu kieleckiego.

Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Policja, oprac. własne