Przemycali procesory o wartości ponad 6 milionów złotych

To może być jedna z największych spraw przemytu części komputerowych w ostatnich miesiącach. Wrażenie robi zarówno ilość, jak i wartość towarów.

Tydzień temu na łamach Telepolis informowaliśmy Was o kobiecie, która próbowała przemycić przez granicę gry do Nintendo Switch warte prawie 40 tysięcy złotych. Chociaż kwota może robić wrażenie, to jest to niewiele jak na tego typu proceder. Udowadnia to najnowsza próba przemytu procesorów komputerowych.

Próbowano przemycić 596 procesorów Intel Xeon

Jak donosi My Drivers, celnicy na przejściu granicznych w Hong Kongu zwrócili uwagę na osobę kierującą mercedesem zmierzającym w kierunku Shenzhen (Chiny). Po zatrzymaniu i dokładniejszej inspekcji, która obejmowała prześwietlenie samochodu, odkryto w nim znaczne ilości ukrytych CPU.

Przemytnik miał schowane aż 596 procesorów i to nie byle jakich, bo serwerowych układów Intel Xeon. Dokładne modele nie zostały zdradzone, ale należy zakładać starsze generacje. Wartość przemycanych dóbr oszacowana została na 12 milionów dolarów hongkońskich, czyli równowartość około 6,2 miliona złotych. Na przemytnika może zostać nałożona kara w wysokości ok. 1,55 miliona złotych i do 7 lat więzienia.

Sytuacja nie jest wcale szokująca, biorąc pod uwagę, że wraz z trwającym szałem na sztuczną inteligencję widzieliśmy już podobne incydenty, w tym "czarnorynkowe" akceleratory AI i wiele innych. Chiny próbują stać się dominującą siłą na rynku sztucznej inteligencji, ale jest to utrudniane ze względu na sankcje nakładane przez USA. Tym samym tworzy to szarą strefę, gdzie "zaradni" obywatele próbują zarobić.

Źródło zdjęć: My Drivers

Źródło tekstu: My Drivers, oprac. własne