Ten producent zwolnił 1400 pracowników. Rozwiązaniem ma być AI

Embracer Group kolejny raz znalazło się na językach. Tym razem ze względu na podejście do AI. Czekają nas gry projektowane przesz sztuczną inteligencję?

Embracer Group to szwedzki gigant na rynku gier komputerowych, który odpowiada lub ma prawa do takich serii jak Borderlands, Deus Ex, Jagged Alliance, Metro 2033, Gothic, Saints Row, Tomb Raider i wiele więcej. Szwedzi nie cieszą się jednak ostatnimi czasy dobrą opinią wśród graczy oraz twórców gier.

Embracer Group nie chce podobno zastępować twórców AI

Wpierw w niecały rok Embracer Group zwolniło prawie 1400 pracowników, a kilka miesięcy później poinformowano o anulowaniu 40 różnych projektów. W międzyczasie firma podzieliła się planami podziału na trzy byty - Asmodee Group, Coffee Stain & Friends oraz Middle-earth Enterprises & Friend.

The Verge donosi jednak, że to nie koniec drastycznych zmian. W najnowszym raporcie rocznym Embracer Group opisało szczegółowo, w jaki sposób firma myśli o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Przyjęto nawet "Group AI Policy" (Grupową Politykę AI). Cały raport jest nieodstępny, ale publicznie możemy przeczytać:

Sztuczna inteligencja może znacznie usprawnić tworzenie gier poprzez zwiększenie wydajności zasobów, dodanie inteligentnych zachowań, personalizację i optymalizację rozgrywki. Wykorzystując AI, tworzymy bardziej angażujące i wciągające doświadczenia, które zapewniają każdemu graczowi unikalne, dynamiczne i spersonalizowane wrażenia. Widzimy również ogromne możliwości dla sztucznej inteligencji w zakresie szybkości tworzenia gier, logistyki i planowania. Grupa Embracer rozumie również potencjalne ryzyko związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

- Embracer Group

Teoretycznie brzmi to dobrze i szlachetnie. Zasadniczo Embracer Group wierzy, że musi w jakimś stopniu wprowadzić w proces twórczy AI by pozostać konkurencyjnym na rynku. Ma to wiele sensu, biorąc pod uwagę, że duży chińscy producenci gier - np. MiHoYo - już dawno korzystają ze sztucznej inteligencji.

Wiele osób jest jednak sceptycznych, biorąc pod uwagę poczynania Szwedów w ostatnich miesiącach, w szczególności pamiętając o skali zwolnień. Tomas Hedman z Embracer Group uspokaja, że firma "nie chce zastępować ludzi sztuczną inteligencja, chce wzmocnić pracowników dając im nowe narzędzia". A jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże. Jedno jest pewne - świat gamedevu zmienia się na naszych oczach.

