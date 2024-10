Ogromna Awaria w Ministerstwie Sprawiedliwości. Naprawa zajmie godziny

W Ministerstwie Sprawiedliwości doszło do ogromnej awarii systemów informatycznych. Naprawa ma zająć nawet kilka godzin.

Do awarii systemów informatycznych doszło we wtorek (1 października). W związku z tym nie działa wiele usług, w tym obsługujące elektroniczne księgi wieczyste, e-KRK i e-KRS. Chociaż problemy zaczęły się już niemal dobę temu, to wciąż nie zostały rozwiązane.

Pracujemy nad usunięciem problemów technicznych i przywróceniem dostępu

- poinformował resort.

Awaria w Ministerstwie Sprawiedliwości

Z doniesień RMF FM wynika, że naprawa zajmie jeszcze co najmniej kilka godzin. Nie wiadomo, co jest ich powodem, ale utrudnienia są problematyczne dla wielu osób.

Nie działa między innymi e-KRK, czyli dostęp do Krajowego Rejestru Karnego, w którym przechowywane są informacje o wszystkich skazanych oraz umorzonych postępowania. Nie da się też wejść do e-KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. W nim znajdują się informacje o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, organizacjach społecznych, fundacjach czy też publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Do tego nie działają też Elektroniczne Księgi Wieczyste.

