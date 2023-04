Szalony trik. Ketchup doczekał się nowego zastosowania

Heinz po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Wprowadza pomidorowoczerwony tusz do tatuażu

Ketchup Heinz zaskakuje ostatnio kreatywnymi sposobami promocji marki. Niedawno ogłosił współpracę z producentem wódki Absolut, tworząc nietypowy sos z dodatkiem alkoholu. Nowa kampania Heinz skupia się na ludzkich ciałach. Marka wprowadza bowiem czerwony tusz do wykonywania tatuażu.

W 2020 roku przedsiębiorstwo poligraficzne Pantone ogłosiło stworzenie koloru Heinz 57 Red wiązanego z czerwienią sławnego keczupu. Odcień powstał z okazji 150-lecia amerykańskiej firmy. Teraz jednak Heinz we współpracy z brazylijską agencją Soko i Electric Ink, opracowali tusz do tatuażu inspirowany odcieniem Pantone. Prace nad nim trwają już czternaście miesięcy.

Fani keczupu chętni go umieszczenia go na ciele

Pomysł stworzenia tuszu tłumaczy przedstawiciel marki w Brazylii. Wskazuje on, że wielu konsumentów Heinza jest chętnych do zrobienia tatuażu na cześć uwielbianego keczupu i podzielenia się swoją miłością do niego w sieci społecznościowej.

Heinz postanowił zadbać o zdrowie swoich klientów i stworzyć jak najbezpieczniejszy tusz. Nieodpowiednie pigmenty mogą prowadzić bowiem do problemów zdrowotnych, zauważa firma. Unia Europejska umieściła ponad 4000 substancji chemicznych na liście zakazanych elementów do używania w kolorowych tuszach.

Heinz udostępnia autorskie wzory tatuaży

Atrament Heinz Tattoo Ink zostanie wprowadzony testowo w kilku salonach tatuaży w Brazylii. Marka poprosiła też pięciu najlepszych brazylijskich tatuażystów o narysowanie 57 kreatywnych wzorów na cześć keczupu. Szablony nazywane „oficjalnym tatuażem Heinz” obejrzeć można na oficjalnej stronie producenta keczupu.

Istnieje też możliwość sprawdzenia jak będziemy wyglądali w tatuażach marki Heinz. Wystarczy wejść na stronę Heinz Tattoo Ink i kliknąć w link przenoszący nas na do Instagram. Za pomocą filtru możemy zwizualizować sobie nasz wygląd w tatuażu na część keczupu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, https://www.heinztattooink.com.br/ket