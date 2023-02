Chodzisz do Paczkomatu? Okazuje się, że nie

Chodzisz nie do Paczkomatu, lecz do Paczkomat. Firma InPost nalega, aby nie odmieniać nazwy Paczkomat. Może to mieć związek ze sporem prawnym z Pocztą Polską.

Firma InPost rozsyła wiadomości e-mail, w których informuje swoich kontrahentów, że określenie Paczkomat jest znakiem towarowym. Jednocześnie marka prosi, aby nie odmieniać do przez przypadki, a także nie używać tego słowa w kontekście innych maszyn konkurencji, np. Orlenu lub Poczty Polskiej — informuje serwis Donald.pl.

Odmieniasz Paczkomat? InPost tego nie lubi

Takie podejście może dziwić. Firma sama w swojej komunikacji posługiwała i nadal posługuje się odmienionym słowem Paczkomat, np. w swoim własnych postach na Twitterze. Poza tym na pewno nie raz i nie dwa dostaliście wiadomość, że paczka została umieszczona w... Paczkomacie. To pokazuje, jak niekonsekwentny jest InPost.

Korzystaj z poprawnej formy i nie odmieniaj znaku towarowego Paczkomat®. W razie potrzeby znak towarowy Paczkomat® poprzedź słowami »urządzenie/automat« i odmieniaj wyłącznie to słowo (np. Lista dostępnych urządzeń Paczkomat®).

- taką informację mieli otrzymać pracownicy InPost.

Taka polityka firmy ma prawdopodobnie związek ze sporem prawnym z Pocztą Polską, która uważa, że słowo Paczkomat nie powinno być znakiem towarowym. Dlatego też InPost walczy, aby określenia nie używać wobec konkurencyjnych maszyn. Sami kilkukrotnie otrzymywaliśmy e-maile, w których zwracano nam uwagę, że jest to niepoprawne.

Jasne, Paczkomat jest znakiem towarowym, który należy do firmy InPost. Jednak w mowie potocznej przyjęło się używać tego określenia wobec wszystkich, podobnych maszyn z przesyłkami. To dokładnie ta sama kwestia, co z adidasami. W teorii są to buty marki Adidas, ale w praktyce wszyscy nazywaliśmy i nadal często nazywamy tak wszystkie buty sportowe.

