Koniec wiszenia na telefonie. Nie cackają się z infoliniami

Macie dość czekania godzinami, aż ktoś raczy odebrać telefon? Denerwują was czatboty i wprowadzanie płatnych infolinii? Hiszpanów też to denerwowało. Madryt zmienia zatem prawo.

Koniec rozmowy z automatem i wiszenia na telefonie

Teraz będzie obowiązek utrzymywania darmowej infolinii. To jednak wcale nie jest koniec. Będzie ona musiała być aktywna 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę. Każdy dzwoniący będzie musiał w ciągu trzech minut dodzwonić się do prawdziwego konsultanta (żadnego automatu). Nie będzie też można odsyłać klientów do osobnych płatnych infolinii.

Jest jeden haczyk. Prawo dotyczy firm zajmujących się podstawowymi usługami i mediami czy działających w sektorze użyteczności publicznej. To jednak duży krok naprzód.

W przypadku niedostosowania się do nowego prawa firma zapłaci od 150 do 10000 euro kary. W przypadku, kiedy zwłoka w obsłużeniu dzwoniącego skończy się np. niebezpiecznym wypadkiem, to kara urośnie do 100000 euro.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: the guardian