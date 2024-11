Czy wkrótce nastąpi ich koniec? Są dobre, ale do czasu

Dobre hasła zwiększają nasze cyfrowe bezpieczeństwo, ale wciąż daleko im do ideału. Wszystkie są dobre, ale do czasu. Często też my, nie umiemy ich właściwie używać. Dobrą wiadomością zatem jest ta, że być może za jakiś czas hasło odejdzie do lamusa.

Każdy z nas używa haseł praktycznie na każdym kroku. Czy to hasła do social mediów lub sklepów internetowych, czy te bardziej poważne do bankowości elektronicznej. Systemy często podpowiadają nam nawet te trudne do odgadnięcia, ale też niemożliwe do zapamiętania, opcje.

Czy hasła wkrótce przejdą do lamusa?

Okazuje się jednak, że ludzie nadal nie robią sobie zbyt wielkich trudności i większość z nich nie umie używać haseł. W 2024 roku najpopularniejszym hasłem było bowiem "123456" a tuż po nim w rankingach znajduje się słowo "password" (czyli po angielsku "hasło").

Niezależnie od tego jak mocno staramy się utrudnić dostęp do naszych haseł i jak skomplikowanych form używamy, praktycznie nikt z nas nie może uchronić się przed ich wyciekiem. Nawet przy dobrych zabezpieczeniach co chwilę słyszymy o wycieku danych z tej czy innej instytucji. Doskonale z tego problemu zdają sobie sprawę technologiczni giganci.

Firmy technologiczne chcą odejść od haseł

Ci, u których hasła mają największą wartość, czyli na przykład operatorzy kart kredytowych, tacy jak Visa i Mastercard, już planują zastąpienie haseł innymi rozwiązaniami. Ich wybór padł na dane biometryczne. I tak, już w 2030 roku, zamiast haseł do naszych kont będziemy mogli przejść właśnie na biometrię. Nieco mniej wyrafinowanej metody zaczęły używać takie firmy jak Microsoft, Apple, Google, czy Samsung. W ich przypadku dodatkowym zabezpieczeniem do kont jest kod pin wymagany przy logowaniu a dostępny na innym urządzeniu tego samego dostawcy. Teoretycznie to bezpieczne rozwiązanie. Problem pojawia się, kiedy akurat nie mamy dostępu do tego drugiego urządzenia lub hakerzy zainstalują na nim wirusa przejmującego kody pin.

Sami musimy o siebie zadbać

Zanim technologiczni giganci wynajdą doskonałe rozwiązanie, nie pozostaje nam nic innego jak zadbanie o nasze bezpieczeństwo. Wystarczy zacząć od prostych kroków. Przede wszystkim nie wybierać na hasło tak oczywistych kombinacji znaków jak wspomniane 123456. Warto także regularnie aktualizować oprogramowanie i korzystać z programów antywirusowych.

