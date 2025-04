T-Mobile przyspieszył internet mobilny. 5G Bardziej na nowych stacjach

Od zeszłej środy T-Mobile uruchomił 5G Bardziej na 15 kolejnych stacjach bazowych, co daje łącznie 3622 stacji w całej Polsce. Operator przekonuje, że obecnie dociera z sygnałem 5G w paśmie C do blisko połowy populacji Polski. Dla porównania w zeszłą środę T-Mobile podawał, że włączył 5G Bardziej na 26 stacjach bazowych.