Orange Polska zyska nowe wieże. Powstaną we współpracy z Emitelem

Nowoczesna infrastruktura w całej Polsce

Na mocy zawartego porozumienia, Emitel wybuduje dla Orange Polska kilkaset nowoczesnych wież telekomunikacyjnych. Będą one rozmieszczone w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski i posłużą do instalacji stacji bazowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych należących do pomarańczowego operatora. Współpraca dla każdej z nowych lokalizacji będzie oparta na długoterminowych umowach.