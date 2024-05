Sprawdź swoje hasła. Dużą część można złamać w parę sekund

Korzystasz z prostego, powtarzalnego hasła? Nie trzeba wiele, aby złamać je w zaledwie kilka minut, a czasami nawet i sekund.

Od wielu lat wszyscy eksperci ds. cyberbezpieczeństwa powtarzają, aby używać długich i skomplikowanych haseł. Co więcej, nie powinny się one powtarzać i do każdego serwisu czy usługi powinniśmy mieć inne. Dlaczego? Bo dzisiaj wystarczy odpowiedni sprzęt, aby je złamać w ciągu kilku minut.

Łamanie haseł dzięki GeForce RTX 4090

Eksperci z firmy Hive Systems sprawdzili, ile czasu zajmie dwunastu kartom GeForce RTX 4090 złamanie haseł o różnej długości o skomplikowaniu. Te najprostsze, składające się z zaledwie 4 znaków, padają po zaledwie kilku sekundach.

Nawet hasło składające się z 10 znaków, ale samych liczb, łamane jest w zaledwie godzinę. Jednak czas ten wydłuża się aż do 10 godzin, gdy użyjemy rekomendowanego zestawu, czyli małych i wielkich liter, znaków specjalnych oraz liczb. To pokazuje, jak ważne jest używanie skomplikowanych haseł.

Nawet odpowiednie algorytmy kryptograficzne mogą okazać się niewystarczające. Pojedyncza karta GeForce RTX 4090 potrafi złamać 8-znakowe hasło, składające się z zalecanych liter, liczb i znaków i zabezpieczone algorytmem MD5 w 59 minut. Dlatego coraz częściej korzysta się z nowszych metod, w tym przede wszystkim bcrypt. W przypadku tego algorytmu aż 10 tys. układów NVIDIA A100 potrzebuje 5 dni na złamanie takiego samego, 8-znakowego hasła.

Dlatego pamiętajcie nie tylko o skomplikowanych i niepowtarzalnych hasłach, ale też dwustopniowej weryfikacji, która jest dodatkowym zabezpieczeniem. W końcu nawet najlepsze metody nie na dadzą, gdy zawiedzenie najsłabszy element równania, czyli człowiek.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechSpot, oprac. własne