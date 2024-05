Tykająca bomba w milionach telefonów. Nie ma na to mądrego

Popularne aplikacje na Androida, wykorzystywane przez setki milionów ludzi na całym świecie, mają poważny błąd zagrażający bezpieczeństwu – czytamy w środowym raporcie Microsoft Threat Intelligence.

Wedle założeń aplikacje na Androidzie powinny być wzajemnie odizolowane, korzystając wydzielonej dla nich przestrzeni w pamięci, ale nie zawsze jest to takie proste. Czasem bowiem niezbędna jest też wymiana danych z innymi procesami, za co odpowiada specjalna klasa w systemie.

W wybranych przypadkach może to jednak prowadzić do podatności typu Path Traversal, czyli uzyskania dostępu do zasobów teoretycznie dla użytkownika niedostępnych – przekonuje Microsoft Threat Intelligence.

Jak wyjaśniono, dzieje się to szczególnie wtedy, gdy aplikacja docelowa nie weryfikuje, jakie dane otrzymuje. Albo robi to w sposób niezwykle naiwny, na przykład kontrolując jedynie nazwy. W takich sytuacjach, zdaniem badaczy, problemu nie stanowi podłożenie kodu szkodliwego, a co za tym idzie zainfekowanie telefonu malware'em.

Co więcej, z tego samego względu istnieje ponoć ryzyko kradzieży tokenów, a więc włamań na rozmaite konta w usługach online.

Wśród narażonych narzędzi wymieniono co prawda tylko dwie pozycje, ale za to są one szalenie popularne. Mowa o Menedżerze Plików Xiaomi oraz aplikacji biurowej WPS Office, z których łącznie może korzystać nawet 1,5 mld ludzi na całym świecie.

Dobra wiadomość jest taka, że deweloperzy mieli otrzymać stosowne informacje już w lutym i załatać luki. Gorsza, że zespół Microsoftu nie jest w stanie określić, ile takich koni trojańskich znajduje się jeszcze w naszych telefonach. Potencjalnie podatna może być każda aplikacja korzystająca z wymiany danych.

