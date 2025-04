Orange: autostrada 800 Gb/s w optycznej sieci szkieletowej

Jak wyjaśnia Orange na firmowym blogu, sieć szkieletowa – nazywana też rdzeniową lub core – to podstawa niezawodnej i szybkiej łączności w całym kraju. To najwyższa warstwa sieci telekomunikacyjnej , łącząca jej główne węzły, pomiędzy którymi wymieniana jest największa ilość ruchu.

Można to porównać do autostrad. Ruch sieciowy na danej relacji decyduje o tym, jakiego typu łączy i jakiej przepustowości potrzebujemy. Oczywiście największe zapotrzebowanie na transfer danych notujemy pomiędzy głównymi miastami kraju

Można powiedzieć więc, że podwoiliśmy liczbę pasów na autostradzie. Teraz jest znacznie luźniej – możemy zwiększyć liczbę samochodów i ich prędkość – w naszym przypadku dotyczy to oczywiście bitów. A to dopiero początek – kolejne duże miasta czekają

Orange wdrożył kanał transmisyjny o przepustowości 800 Gb/s w optycznej sieci transmisyjnej ROADM pomiędzy dwoma POP (ang. point of presence) w Katowicach i Warszawie. Routery w sieci szkieletowej IP do komunikacji pomiędzy sobą wykorzystują jak dotychczas interfejsy 400 GbEth. Routery szkieletowe IP to węzły komunikacyjne, które kierują ruch do konkretnych platform czy sieci np. platform usług głosowych lub telewizyjnych.