Dowód osobisty. Lepiej to sprawdź, bo grozi 5 tys. zł kary

W 2023 roku miliony Polaków musi wymienić dowód osobisty. Jeśli tego nie zrobią, grozi im kara 5 tys. zł.

Nowy rok to dla wielu osób obowiązek wymiany dowodu osobistego. W tym będzie musiało to zrobić około 2 mln Polaków — informuje Business Insider. Jeśli tego nie zrobią, grozi im poważna kara finansowa, a w skrajnym przypadku nawet ograniczenie wolności.

Wymiana dowodu albo kara

Według resortu cyfryzacji w 2023 roku ważność straci ponad 2,1 mln dowodów osobistych. Dlaczego? Ponieważ dokumenty tego typu mają 10 lat ważności, więc obowiązek wymiany dotyczy przede wszystkim osób, które pełnoletniość osiągnęły w 2013 roku. Dla posiadaczy dowodów z kończącą się datą ważności oznacza to konieczność wymiany. Jeśli tego nie zrobią, to w przypadku kontroli grozi im kara finansowa w wysokości nawet 5 tys. zł. W skrajnych przypadkach może też dojść do ograniczenia wolności.

Co ważne, wniosek o wydanie nowego dowodu musisz złożyć najpóźniej 30 dni przed utratą ważności aktualnego dokumentu. Jeśli wypada ona na początek lutego, to już teraz powinieneś udać się do urzędu z wnioskiem o wydanie nowej wersji. Pamiętaj też, że sama wymiana jest bezpłatna. W przypadku dowodów osobistych urzędy nie pobierają żadnej opłaty.

Polski rząd pracuje też nad przepisami, dzięki którym wystarczyłaby aplikacja mObywatel. Docelowo taki cyfrowy dowód ma być na równi z wersją plastikową. To jednak przyszłość i na ten moment takie przepisy jeszcze nie obowiązują, więc każdy dorosły ma obowiązek posiadania dowodu w wersji fizycznej.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Business Insider