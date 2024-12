Setki tysięcy mieszkańców w kłopocie. Wyciekły ich poufne dane

Międzynarodowa grupa cyberprzestępców zaatakowała jeden z amerykańskich stanów. Jej łupem padły poufne informacje o setkach tysięcy mieszkańców Rhode Island, którzy w ostatnich latach korzystali, lub nawet tylko, składali wnioski o pomoc publiczną.

System zdrowotny zhakowany

Hakerzy włamali się do stanowego systemu o nazwie RIBridges, który służy mieszkańcom między innymi do zgłaszania się do ubezpieczenia zdrowotnego czy refundacji leków. System obsługiwał także, praktycznie wszystkie zgłoszenia, dotyczące opieki nad dziećmi, dofinansowań najuboższych rodzin czy pomocy niepełnosprawnym. Szeroki zakres rozwiązań dostępny w RIBridges sprawił, że w systemie od 2016 roku zarejestrowało się setki tysięcy mieszkańców tego stanu.

Wyciek poufnych danych to nie wszystko

Zarządzajaca systemem firma Deloitte poinformowała władze stanowe o ataku hakerów już 5 grudnia. 10 grudnia potwierdziły się przypuszczenia o wycieku poufnych danych, zawierających, między innymi, numer ubezpieczenia, czy numery kont bankowych użytkowników. Jakby tego było mało, 13 grudnia Deloitte podało do informacji publicznej informację o tym, że hakerzy zostawili po sobie w systemie złośliwe oprogramowanie mogące wykradać dalsze informacje chociażby o realizowanych przez system wypłatach.

W oficjalnym komunikacie wydanym przez Karen Walsh z Deloitte, można przeczytać informację, że "ataku dokonała międzynarodowa grupa przestępcza" oraz że "firma podjęła niezwłoczne działania wraz z lokalnymi władzami, policją i służbami".

Hakerzy zażądali okupu

Odpowiadający za cyfrowe bezpieczeństwo stanu Rhode Island Brian Tardiff przyznał, że hakerzy, którzy stoją za atakiem zarządali okupu w zamian za usunięcie złośliwego oprogramowania oraz zwrot skradzionych danych osobowych obywateli.

Atak nastąpił w najgorszym możliwym momencie dla wielu mieszkańców stanu. Właśnie w grudniu przez system RIBridges przechodzi bardzo dużo płatności, związanych z pomocą świąteczną dla mieszkańców oraz rocznym rozliczeniem z systemu opieki zdrowotnej. Na szczęście, władze stanowe potwierdzają, że płatności są realizowane, a mieszkańcy dobrze współpracują z władzami w celu zabezpieczenia tych wypłat.

