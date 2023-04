Chomikuj.pl uniknie kary? Sąd zadecydował

Zakończył się 11-letni proces, w którym Chomikuj.pl był oskarżany o masowe naruszanie praw autorskich. Serwis uniknie kary, a powód jest kuriozalny.

Aż 11 lat trwa proces w sprawie serwisu wymiany plików Chomikuj.pl. Chociaż Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że dochodziło do wielokrotnych naruszeń praw autorskich. Rzecz w tym, że nie nałożył żadnej kary i nie nakazał przeprosin, których domagali się wydawcy książek — informuje Dziennik Gazeta Prawna. Nie uwierzycie, czemu tak się stało.

Brak kary, bo zmienił się usługodawca

Czemu Chomikuj.pl uniknął kary i sąd nie nakazał serwisowi filtrowania plików pod kątem przestrzegania praw autorskich? W ciągu tych 11 lat trwania procesu zmienił się usługodawca. W 2016 roku serwis należący do spółki z Cypru (FS File Solutions) przeszedł w ręce spółki z Belize (Kelo Corporation). W związku z tym wydawcy książek zmienili swoje żądania. Nie chcieli już całkowitego zamknięcia strony. Zadowoliliby się przeprosinami i koniecznością filtrowania treści.

Pozwany miał świadomość masowych naruszeń i czerpał z nich korzyści materialne. Nie wprowadził skutecznego sposobu ochrony praw autorskich.

- stwierdził Łukasz Oleksiuk, przewodniczący składu sędziowskiego.

Niestety, nawet na tym polu ponieśli porażkę. Chociaż do naruszania praw autorskich dochodziło, to Chomikuj.pl nie zostanie ukaranie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że zmienił się usługodawca. Pozwana spółka z Cypru już nim nie jest, więc nie można jej nakazać filtrowania plików. Z kolei roszczenie dotyczące przeprosin się... przedawniło.

W związku z zakomunikowanym, choć w naszej opinii niedowiedzionym, przejęciem obowiązków administratora serwisu przez spółkę z Belize uznaliśmy za zasadną zmianę roszczeń. Inaczej mogłoby się okazać, że wyrok pozostanie martwy, nawet gdybyśmy wygrali sprawę. Przy czym wciąż jesteśmy zdania, że umowa przejęcia obowiązków przez spółkę z Belize była jedynie próbą ucieczki jurysdykcyjnej.

- komentuje sprawę Paulina Maślak-Stępnikowska, radca prawny z kancelarii WKB Lawyers.

Wyrok co prawda nie jest prawomocny, ale można mieć wątpliwości, czy wydawcy książek po 11 latach i to bez żadnego sukcesu nadal będą chcieli walczyć z Chomikuj.pl. Niemniej kuriozalne wydaje się to, że serwis zmienia spółkę i sąd nie może nic im zrobić.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna