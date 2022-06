Skandal w wojsku, wyciekły poufne dane. Winna kłótna w sieci

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że gracze produkcji pokroju War Thunder to najczęściej miłośnicy militariów. Często dyskutują ze sobą na ten temat także na oficjalnym forum gry. Czasami takie sprzeczki idą jednak o jeden krok za daleko. Tak było właśnie w tym przypadku, chociaż nadmiarowych kroków było jeszcze więcej.

Na forum gry War Thunder doszło do niecodziennej sytuacji. Jeden z użytkowników opublikował tam tajne dane na temat najnowszego, chińskiego czołgu. Materiały zawierały między innymi dokładne schematy pojazdu. Możecie w tym miejscu zapytać — czemu to zrobił? Odpowiedź jest prosta, aby wygrać sprzeczkę w Internecie. Większość materiałów zostało już usuniętych z forum War Thunder, ale mleko się rozlało. Część z nich krąży już po sieci.

No idea if this is a legit leak or not, but this image has been circulating: pic.twitter.com/FhZTSD9rfT