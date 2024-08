Pokazali stadiony przyszłości. Na nich odbędą się Mistrzostwa Świata

Arabia Saudyjska zorganizuje Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2034 roku. Z tej okazji powstanie aż 11 nowych stadionów. Pokazano projekt dwóch z nich i wyglądają jak z Cyberpunka.

Za 10 lat — w 2034 roku — Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się w Arabii Saudyjskiej. Wybór ten, podobnie jak w przypadku Kataru, od początku był krytykowany przez wiele środowisk.

Wielu ekspertów przekonuje, że to doskonały przykład tzw. sportwashingu, czyli wykorzystywania ważnych imprez sportowych do ocieplenia wizerunku danego państwa. Dyskusje na ten temat będą pewnie trwały aż do startu samej imprezy, a ta może odbyć się na niezwykle futurystycznych stadionach.

Stadiony Mistrzostw Świata 2034

Arabia Saudyjska, która — nie ma co się oszukiwać — nie ma wielkich piłkarskich tradycji, zbuduje aż 11 nowych stadionów na Mistrzostwa Świata. Do imprezy jest jeszcze 10 lat, więc na razie powstają one na stołach kreślarskich i komputerach grafików. Na razie pokazano projekt dwóch aren sportowych zmagań i wyglądają one kosmicznie.

Pierwszy ze stadionów ma być zbudowany w równie futurystycznym mieście The Line. Arena ma mieć wysokość 350 metrów i pomieścić 46 tys. fanów. Energia, podobnie jak w przypadku miasta, ma pochodzić w pełni z odnawialnych źródeł energii. Natomiast z wyglądu stadion ma prezentować się, jakby został zbudowany z połamanych fragmentów szkła. Jego nazwa to Neom Stadium.

Druga arena to Prince Mohammed bin Salman Stadium. W tym przypadku ma ona zostać zbudowana na klifie. Całość będzie składać się z kilku struktur, otoczonych przez kolorowe szkło i ekrany LED.

Źródło zdjęć: Maciej Rogowski Photo / Shutterstock.com, TechSpot

Źródło tekstu: TechSpot