Windows 11 połączy mieszkańców Gdańska i Warszawy

Ogromne laptopy ustawione w Gdańku i Warszawie będą promować system Windows 11, umożliwiając mieszkańcom tych miast na wzajemny kontakt za pomocą darmowej aplikacji Teams. Każdy może się stać częścią tego niezwykłego projektu i przeżyć coś nowego.

Dla dostępnego od 5 października Windowsa 11 czas i przestrzeń nie mają granic. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach i ich aktualnych potrzebach, najnowszy system operacyjny Microsoftu to, według amerykańskiego giganta, idealne środowisko wspierające zarówno pracę biurową czy zdalną, jak i rozrywkę oraz gry. Współpraca i kontakt w dzisiejszych czasach nabrały nowego znaczenia, a rolą technologii jest ułatwiać codzienne życie i wpierać użytkowników w realizacji zadań i pasji. Windows 11 daje nowe sposoby na to, by być w kontakcie, bo życie razem jest lepsze.

Już w najbliższy wtorek, 12 października 2021 roku, będą się o tym mogli się przekonać mieszkańcy Gdańska i Warszawy. Wszyscy, kto między godziną 12:00 i 18:00 znajdą się przy jednej z gdańskich wizytówek, a mianowicie napisie Gdańsk (ul. Ołowianka 1) lub w okolicach Ronda de Gaulle'a, przy Warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym (dawnym KC), będą mieli niepowtarzalną okazję, by poznać kogoś znajdującego się po drugiej stronie ekranu ogromnego laptopa.

Każdy będzie mógł wziąć udział w tym wydarzeniu i pozdrowić przechodnia z miasta odległego o 350 km. Może to będzie ktoś spieszący się do pracy lub szkoły, a może po prostu spacerowicz. Będzie to również okazja, by sprawdzić, jak Microsoft Teams działa w praktyce.

Jak zainstalować system Windows 11?

Windows 11 dostępny jest od 5 października tego roku w formie bezpłatnej aktualizacji na kwalifikujących się komputerach z systemem Windows 10 oraz na nowych komputerach, gdzie jest preinstalowany. Jeśli nie wiesz czy Twój komputer kwalifikuje się do bezpłatnego uaktualnienia, skorzystaj z aplikacji PC Health Check app,

