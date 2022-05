Windows podpowie, co zrobić z tekstem. Ciekawa nowość Microsoftu

Microsoft testuje nową funkcję w deweloperskiej wersji systemu Windows 11. Najnowsze okienka podpowiedzą, co możesz zrobić ze skopiowanym tekstem.

Firma z Redmond testuje nową funkcję w systemie Windows 11. Na razie pojawiła się ona w deweloperskiej wersji okienek, ale jeśli się sprawdzi, to prawdopodobnie trafi z czasem do finalnego wydania, z którego korzystają użytkownicy na całym świecie.

Windows 11 z podpowiedziami kontekstowymi

Nowa funkcja pojawiła się w systemie Windows 11 build 25115, czyli wersji oprogramowania, która określana jest jako deweloperska (Dev). Co ważne, tej samej nowości nie uświadczą użytkownicy, którzy korzystają z wydania beta, bowiem w tym kanale dostępna jest wciąż starsza wersja, oznaczona jako build 22621.

Ale czym jest ta nowość? To po prostu podpowiedzi kontekstowe przy zaznaczaniu i kopiowaniu tekstu. Jeśli będzie to numer telefonu, to system zaproponuje, aby na niego zadzwonić i przy okazji wyświetli proponowane aplikacje. Tak samo zadziała to z datą, gdzie system podpowie dodanie wydarzenia do kalendarza.

Gdy zdecydujemy się skorzystać z danej opcji, to system automatycznie otworzy wybraną aplikację i w niej wypełni odpowiednie pole zaznaczonym wcześniej tekstem. Na ten moment Microsoft prosi użytkowników o opinie na temat tej nowości, ale wciąż nie wiadomo, czy ostatecznie trafi ona do finalnej wersji systemu.

