Najbardziej opłacalny budżetowiec 5G znów w promocji. W tej cenie nic lepszego nie znajdziesz

Mowa tu o Motoroli Moto G34 5G , która jest istnym królem opłacalności. I chociaż widać w niej pewne cięcia, to wciąż pozwoliłyby one na żądanie za niego kilkuset złotych więcej. Na szczęście producent tego nie zrobił i dziś w ramach promocji może on być Wasz już za jedyne 444 zł .

Motorola Moto G34 5G

Smartfon ten oferuje 6,5-calowy wyświetlacz HD+ o odświeżaniu 120 Hz. Już samo to robi wrażenie. Przejdźmy jednak dalej. Jego sercem jest układ Snapdragon 695 5G, którego wspiera aż 8 GB RAM. Jeśli chodzi o przestrzeń na pliki, to wynosi ona 128 GB. Warto tu dodać, że mamy tu do czynienia z pamięcią UFS 2.2, a nie eMMC. Jeśli to jednak będzie zbyt mało, to producent nie zapomniał tu o slocie kart pamięci. Na niej można trzymać na przykład zdjęcia zrobione 50 Mpix aparatem. Bateria to natomiast ogniwo 5000 mAh z ładowaniem do 18 W. Nie zabrakło także NFC, które pozwala płacić za zakupy, oraz czegoś, co jest coraz rzadziej spotykane w smartfonach: portu Jack 3.5 mm. A wszystko to za jedyne 444 zł.