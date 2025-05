Robot Amazona coraz bardziej ludzki. Chodzi o jeden kluczowy zmysł

W końcu robot, który jest czuły?

Amazon ogłosił nowego robota magazynowego z infuzją AI, którego charakteryzuje posiadanie zmysłu dotyku. I właśnie dlatego będzie on idealny do pracy w magazynie. Jak podaje The Verge, dzięki funkcji "dotyku" Vulcan będzie mógł wybierać i składować około trzech czwartych towarów z magazynów firmy. Do tej pory ten typ pracy był wykonywany wyłącznie przez pracowników Amazon.

Vulcan stanowi fundamentalny krok naprzód w robotyce. To nie tylko widzenie świata, ale także odczuwanie go, stworzenie możliwości, które do tej pory były niemożliwe dla robotów Amazon.

Vulcan został wyposażony w specjalne ramię, które firma określa mianem "linijki przyczepionej do prostownicy do włosów". W ten sposób zręcznie przestawia przedmioty, znajdujące się w przegrodzie i dodaje nowe. Posiada czujniki siły, które aktywują się w momencie kontaktu z przedmiotem i na ich podstawie, robot wie jakiej siły i prędkości użyć do danej czynności. Wszystko po to, aby uniknąć uszkodzenia dotykanego przedmiotu. Drugie ramię robota służy do złapania wszystkiego co chce wyjąć z kapsuł i jest wyposażone w specjalną przyssawkę. W dodatku robot, zasilany jest kamerą AI, aby nie pomylił się podnosząc nie ten co trzeba przedmiot.