Kup nowy telewizor Samsunga i odbierz prezenty

Samsung oficjalnie rozpoczął dziś przedsprzedaż swojej najnowszej linii telewizorów na rok 2025, wprowadzając na polski rynek urządzenia, które mają zredefiniować domową rozrywkę dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji. Klienci, którzy zdecydują się na zakup wybranych modeli Neo QLED Mini LED 8K i 4K, OLED oraz innowacyjnego The Frame Pro do 25 maja, mogą liczyć na atrakcyjne dodatki, takie jak projektor The Freestyle, soundbary HW-S800D lub HW-S700D, a także pakiety voucherów do popularnych serwisów VOD: Rakuten, MEGOGO oraz CANAL+ Seriale i Filmy.