Microsoft przywraca felerną aktualizację Wndowsa, ale nie u wszystkich

Microsoft postanowił ponownie udostępnić felerną aktualizację Windowsa 11, przez którą komputery wpadały w pętle restartów. Jednak nie każdy ją zainstaluje.

Zaledwie wczoraj informowaliśmy o niedopracowanej aktualizacji KB5039302 do Windowsa 11, przez którą niektóre komputery wpadały w nieskończoną pętlę restartów. Microsoft najpierw usunął ją z usługi Windows Update, a teraz dodaje ją ponownie, ale nie wszystkich użytkowników.

Pechowa aktualizacja KB5039302

Po krótkim dochodzeniu firma z Redmond znalazła przyczynę problemów. Okazało się, że aktualizacja KB5039302 powodowała problemy tylko u tych użytkowników, którzy korzystali z maszyn wirtualnych, np. CloudPC, DevBox, Azure Virtual Desktop, a także VMware. Dlatego też Microsoft postanowił ponownie udostępnić ją z Windows Update, ale nie dla tych, którzy korzystają z takich narzędzi.

Dostępność tej aktualizacji za pośrednictwem Windows Update i Windows Update dla Firm została wstrzymana na kilka dni, ale dziś została wznowiona dla większości urządzeń. Aktualizacja jest teraz wstrzymana tylko dla urządzeń dotkniętych problemem.

- poinformował Microsoft.

Co ważne, jest to aktualizacja opcjonalna, więc sami, ręcznie musicie wybrać ją z listy, aby została zainstalowana na komputerze. Nie stanie się to automatycznie, więc nie ma powodów do obaw, przynajmniej na razie.

Źródło zdjęć: iniavisual / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer