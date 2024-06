Windows zmienia menu start, ale tylko jeśli chcesz

Windows 11 szykuje małą zmianę w menu start. Na szczęście pojawi się ona tylko u użytkowników, którzy będą tego chcieli.

Podejrzewam, że wielu użytkowników Windowsa 11 nawet nie zdaje sobie sprawy, że mogą połączyć swój komputer z telefonem z Androidem lub iOS-em. Dzięki temu można z poziomu PC-ta odpowiadać na wiadomości czy odbierać powiadomienia, a wkrótce mechanizm pozwoli też na szybkie wysyłanie plików na urządzenie mobilne. Z tym jest też związany nowy wygląd menu start.

Windows 11 zmienia manu start

Microsoft szykuje nowy wygląd menu start. Firma z Redmond chce, aby właśnie w tym miejscu wyświetlały się funkcje związane z telefonem połączonym za pomocą aplikacji Windows Phone Link. W tym celu pojawi się dodatkowa kolumna z podstawowymi funkcjami, jak wiadomości, zdjęcia, rozmowy, listą ostatnich kontaktów czy też poziomem naładowania telefonu.

Nowość na razie nie jest dostępna w stabilnej wersji Windowsa 11. Microsoft, póki co, uruchomił testy w wersji Windows 11 Insider Preview Build 22635.3790 (lub nowszej). Co więcej, konieczne jest też zainstalowanie aplikacji Windows Phone Link w wersji co najmniej 1.24052.124.0. Dobra informacja jest taka, że jeśli komputera nie połączycie ze swoim telefonem, to dodatkowa belka nie powinna być wyświetlana. Właśnie dlatego nowość jest tylko dla tych, którzy rzeczywiście będą chcieli z niej korzystać.

Źródło zdjęć: Daniel Chetroni / Shutterstock.com, TechSpot

Źródło tekstu: TechSpot