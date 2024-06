Nie aktualizuj Windowsa. Nowy update psuje komputery

Microsoft wycofał ostatnią aktualizację do Windowsa 11, oznaczoną jako KB5039302. Powód jest prosty — psuła komputery.

Aktualizacja KB5039302 została wydana kilka dni temu, ale Microsoft szybko zdał sobie sprawę, że powoduje problemy i usunął ją z usługi Windows Update. Z przekazanych informacji wynika, że negatywnie wpływała na urządzenia, na których zainstalowany był system w wersji 23H2 oraz 22H2.

Wadliwa aktualizacja Windowsa

Firma z Redmond przyznała, że aktualizacja psuła komputery. Po jej zainstalowaniu wiele urządzeń wpadało w tzw. pętlę restartów. Zamiast normalnie się uruchomić, co chwilę się resetowały i konieczne było przywrócenie wcześniejszej wersji, sprzed pobrania i zainstalowania aktualizacji KB5039302.

Po zainstalowaniu aktualizacji wydanej 26 czerwca 2024 r. (KB5039302) niektóre urządzenia mogą nie uruchamiać się ponownie. Dotknięte systemy mogą uruchamiać się wielokrotnie i wymagać operacji odzyskiwania w celu przywrócenia normalnego użytkowania.

- przyznał Microsoft.

Microsoft przyznał, że bada sprawę. Na razie aktualizacja została usunięta i nie będzie dłużej oferowana użytkownikom systemu Windows 11. Dobra informacja jest taka, że była to aktualizacja opcjonalna, więc trzeba było ręcznie ją wybrać i zainstalować. Nie zmienia to faktu, że to już kolejna tego typu wpadka firmy z Redmond.

