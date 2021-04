Microsoft w końcu odświeży wygląd sklepu z aplikacjami w Windows 10

Microsoft pracuje nad nową wersją sklepu z aplikacjami w systemie Windows 10. Ta ma przejść duże zmiany pod względem samego projektu, ale też wyglądu, które będą bardziej zgodne z aktualnymi standardami.

Microsoft pracuje nad nową wersją swojego sklepu dla systemu Windows 10. Odświeżona aplikacja ma nie tylko wprowadzić bardziej nowoczesny i przejrzysty interfejs, ale także przynieść zmiany w zasadach, które określają, jakie aplikacje mogą być przesyłane do sklepu przez programistów. Z informacji wynika, że sklep ma być bardziej otwarty tak dla użytkowników, jak i deweloperów.

Nowy Microsoft Store - co się zmieni?

Nie ulega wątpliwości, że Microsoft Store na Windows 10 jest w tym momencie co najmniej przestarzały. Aplikacja sklepu jest brzydka, wolna i nieintuicyjna. Sam staram się z niej korzystać tylko w ostateczności. Dobrze, że Microsoft szykuje zmiany, dzięki czemu sklep będzie przystawał do dzisiejszych standardów projektowania aplikacji i stron internetowych.

Nowa wersja sklepu, co nie powinno być żadnym zaskoczeniem, ma wykorzystywać ten sam styl, co Sun Valley, czyli nowy design szykowany dla całego systemu Windows 10. Ten ma zostać odświeżony pod koniec tego roku, więc to właśnie wtedy należy spodziewać się też nowej wersji Microsoft Store. Co ważne, nadal będzie to aplikacja UWP, która będzie aktualizowana o nowe funkcje czy elementy. Na zmianie mają też zyskać twórcy programów, dla których trzy najważniejsze nowości to podobno:

Pozwolenie na przesyłanie do sklepu rozpakowanych aplikacji Win32 (np. .EXE lub .MSI).

Pozwolenie na hostowanie i aktualizowanie aplikacji za pomocą własnego CDN, a nie tylko bezpośrednio za pomocą Microsoft Store.

Pozwolenie na korzystanie w aplikacjach z platform komercyjnych firm trzecich.

Osobiście liczyłbym przede wszystkim na stabilniejsze pobieranie gier i aplikacji, bo w tym momencie jest to - w mojej ocenie - największy problem sklepu Microsoftu. Bardzo często ściąganie gier wiąże się z błędami, przez które dana produkcja albo się nie pobiera, albo pobieranie trzeba ręcznie wznawiać.

