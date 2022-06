Rosja bez Windowsa. Pobieranie zablokowane

Rosjanie narzekają od kilku dni, że nie są w stanie pobrać Windowsa 10 oraz Windowsa 11 ze strony Microsoftu. Wygląda na to, że zostali przez firmę z Redmond zablokowani.

Od kilku dni użytkownicy z Rosji mają problem z pobraniem narzędzi do instalacji Windows 10 oraz Windows 11, a także plików obrazu obu systemów. Po wejściu na oficjalną stronę Microsoftu pojawia im się błąd "404 - nie odnaleziono pliku lub katalogu".

Microsoft zablokował Rosjan?

To prawdopodobnie kolejna odsłona sankcji, nakładanych na Rosję i jej obywateli po ataku na Ukrainę. Microsoft już w marcu wycofał się z kraju rządzonego przez Putina, a teraz zapewne zablokował możliwość pobierania swoich systemów operacyjnych. Rosjanie donoszą, że pobieranie narzędzi do instalacji i obrazów ISO działa z wykorzystaniem VPN-ów ustawionych na inne kraje europejskie lub Stany Zjednoczone.

Prawdopodobnie nie będzie to wielki problem, w końcu Rosja to kraj, w którym piractwo jest rozwinięte jak nigdzie indziej. Zapewne jest wiele stron, które udostępniają pliki obrazów systemów Microsoftu. Jednak na tym lista problemów się nie kończy. Niektórzy Rosjanie donoszą, że mają też problem z aktualizacją swoich systemów. Każda próba pobrania aktualizacji kończy się u nich niepowodzeniem i to już dużo większa przeszkoda. Microsoft na razie nie odniósł się do tych informacji.

