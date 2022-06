Nowa wersja Windowsa 11 już gotowa. Wybrani mogą testować

Microsoft udostępnił nową wersję systemu Windows 11. Wydanie oznaczone jako Windows 11 22H2 lub Sun Valley 2 jest już dostępne w kanale Windows Insider.

Windows 11 wkrótce otrzyma dużą aktualizację, znaną jako wersji 22H2 lub Sun Valley 2. Zanim jednak trafi ona do wszystkich użytkowników, najpierw przetestują ją uczestnicy programu Windows Insider. To już ostatni krok, przed udostępnieniem aktualizacji.

Windows 11 22H2 Sun Valley 2

Microsoft poinformował, że Windows 11 22H2 (Sun Valley 2) został już udostępniony w kanale Windows Insider. Tym samym wybrani użytkownicy mogą testować aktualizację i sprawdzać nowości, które przygotowała firma z Redmond.

A co to za nowości? Chociaż aktualizację należy określić jako dużą, to zmian tak naprawdę nie będzie aż tak dużo. To między innymi:

Menu Start — zmiana, która pozwala przypiąć więcej aplikacji

— zmiana, która pozwala przypiąć więcej aplikacji Pasek narzędzi — przywrócona zostaje funkcja przenieść i upuść, która pozwala przesyłać pliki do przypiętych aplikacji

— przywrócona zostaje funkcja przenieść i upuść, która pozwala przesyłać pliki do przypiętych aplikacji Menedżer zadań — nowa wersja, bazująca na Fluent UI i WinUI

— nowa wersja, bazująca na Fluent UI i WinUI Nowe wskaźniki systemu, np. zmiany głośności i jasności ekranu

Windows Spotlight

Poprawki Eksploratora plików

Zmiany w Windows Update

