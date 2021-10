Google: Internet Explorer 11 jest za stary dla naszej wyszukiwarki

Internet Explorer jest z nami od 2013 roku i wciąż korzysta z niego około 1% komputerów podłączonych do internetu. To jedna setna z przynajmniej 1,5 miliarda (dane na 2019 rok). Jednak przeglądarka wydana w 2013 roku jest według internetowych kryteriów bardzo stara i nawet Google nie ma tyle zasobów, by utrzymywać produkt specjalnie dla niej. Nawet jeśli jest to główny produkt, czyli wyszukiwarka.

Od 1 października 2021 roku odwiedzający stronę google.pl z Internet Explorera 11 zobaczą uproszczoną stronę wyszukiwarki. Google jeszcze nie upadł na głowę i nie zamierza odcinać nikogo od możliwości szukania, ale znacząco ograniczy możliwości i fantazyjną prezentację treści. Strona wygląda jak Google 15 lat temu, ale działa.

O zmianie poinformowała na Twitterze Malte Ubi, pracująca w Google.

As a web developer this is one of the happiest announcements in a while: Google Search ended support for IE11 in its main product 🎉 (you can still search but will get a fallback experience). I'm mostly posting this so you can send it to your boss 😛. We did the Math. It is time.