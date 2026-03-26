Wikipedia z ważną zmianą. Wszedł zakaz na takie artykuły

Wikipedia zaostrza podejście do sztucznej inteligencji. Angielskojęzyczna wersja serwisu nie będzie pozwalała na pisanie ani przepisywanie artykułów przy użyciu AI. Zmiana weszła już w życie i ma być odpowiedzią na rosnący problem treści, które z pozoru wyglądają poprawnie, ale w praktyce często naruszają podstawowe zasady encyklopedii.

Sztuczna inteligencja wciąż będzie mogła być używana do tłumaczeń

Według nowych zapisów problem nie sprowadza się wyłącznie do stylu czy jakości językowej. Społeczność Wikipedii uznała, że teksty tworzone przez LLM często nie przestrzegają polityk związanych z rzetelnością, weryfikowalnością i sposobem przedstawiania informacji.

Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu korzystania ze sztucznej inteligencji. Edytorzy mogą wykorzystywać AI do prostych poprawek językowych oraz tłumaczenia artykułów z innych wersji językowych Wikipedii, choć także tutaj obowiązują ścisłe warunki. Trzeba znać język oryginału na tyle dobrze, by samodzielnie sprawdzić poprawność przekładu.

Nowe wytyczne zwracają przy tym uwagę na jeszcze jeden istotny problem. Nie każdy tekst przypominający styl modeli językowych musi być przecież wygenerowany przez AI. Z tego powodu sama analiza języka lub charakterystycznych sformułowań nie powinna wystarczać do nakładania ograniczeń na edytorów. Znacznie ważniejsze ma być to, czy dany wpis rzeczywiście spełnia zasady Wikipedii i jak wygląda historia wcześniejszych edycji konkretnego użytkownika.