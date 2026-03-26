Wikipedia z ważną zmianą. Wszedł zakaz na takie artykuły

Najpopularniejsza encyklopedia internetowa ma nowe wytyczne. Edytorzy mają już dość wpisów słabej jakości, które były generowane z pomocą LLM.

Przemysław Banasiak (Yokai)
18:59

Wikipedia zaostrza podejście do sztucznej inteligencji. Angielskojęzyczna wersja serwisu nie będzie pozwalała na pisanie ani przepisywanie artykułów przy użyciu AI. Zmiana weszła już w życie i ma być odpowiedzią na rosnący problem treści, które z pozoru wyglądają poprawnie, ale w praktyce często naruszają podstawowe zasady encyklopedii.

Sztuczna inteligencja wciąż będzie mogła być używana do tłumaczeń

Według nowych zapisów problem nie sprowadza się wyłącznie do stylu czy jakości językowej. Społeczność Wikipedii uznała, że teksty tworzone przez LLM często nie przestrzegają polityk związanych z rzetelnością, weryfikowalnością i sposobem przedstawiania informacji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS VivoBook 14 X1407QA-LY034W 14" IPS Snapdragon X X1-26-100 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS VivoBook 14 X1407QA-LY034W 14" IPS Snapdragon X X1-26-100 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
2935.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 2935.97 zł
Laptop ACER Nitro V 16 AI ANV16-42 16" IPS 180Hz R5-240 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3
Laptop ACER Nitro V 16 AI ANV16-42 16" IPS 180Hz R5-240 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3
0 zł
3949.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3949.99 zł
Laptop ASUS ROG Strix Scar 16 G635LX-U9642W 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix Scar 16 G635LX-U9642W 16" 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
19299 zł - najniższa cena
Kup teraz 19299 zł
Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu korzystania ze sztucznej inteligencji. Edytorzy mogą wykorzystywać AI do prostych poprawek językowych oraz tłumaczenia artykułów z innych wersji językowych Wikipedii, choć także tutaj obowiązują ścisłe warunki. Trzeba znać język oryginału na tyle dobrze, by samodzielnie sprawdzić poprawność przekładu.

Nowe wytyczne zwracają przy tym uwagę na jeszcze jeden istotny problem. Nie każdy tekst przypominający styl modeli językowych musi być przecież wygenerowany przez AI. Z tego powodu sama analiza języka lub charakterystycznych sformułowań nie powinna wystarczać do nakładania ograniczeń na edytorów. Znacznie ważniejsze ma być to, czy dany wpis rzeczywiście spełnia zasady Wikipedii i jak wygląda historia wcześniejszych edycji konkretnego użytkownika.

Warto zaznaczyć, że to już kolejny etap walki serwisu z zalewem treści tworzonych przez AI. Edytorzy od miesięcy mierzą się z artykułami generowanymi automatycznie, co zrodziło WikiProject AI Cleanup, czyli inicjatywę skupioną na wykrywaniu takich materiałów i porządkowaniu encyklopedii. Tymczasem Elon Musk stworzył Grokipedię, czyli alternatywę dla Wikipedii opartą na sztucznej inteligencji.

ENDORFY Vero L6 650 W
AI internet sztuczna inteligencja wikipedia
Źródła zdjęć: Shutterstock / dennizn
Źródła tekstu: The Verge, Oprac. własne