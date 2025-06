Nie wjedziesz do USA jeśli się nie obnażysz. To wstydliwy przymus

Polska ambasada Stanów Zjednoczonych poinformowała, że wszystkie osoby, które zamierzają ubiegać się o wizę do Stanów Zjednoczonych, muszą zmienić ustawienia swoich mediów społecznościowych. Bez tego nie otrzymają pozwolenia na wjazd do USA.

Dawaj Facebooka albo nie wjedziesz

J est to związane z przepisami prawa, które obowiązują w USA od 2019 roku. Wymagają one podania informacji w formularzu, które umożliwiają identyfikację danej osoby w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, dzisiaj świat obiegła też informacja, że norweski turysta nie został wpuszczony do USA, ponieważ na jego telefonie znaleziono prześmiewczy mem z wiceprezydentem JD Vance'em. Do zdarzenia miało dojść 11 czerwca na lotnisku Newark w stanie New Jersey.