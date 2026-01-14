Apple kupiło część Intela? Tak sugeruje Donald Trump
Intel to nie tylko procesory, ale również produkcja półprzewodników dla firm trzecich. A ich nowym partnerem może być Gigant z Cupertino.
W krótkiej rozmowie z dziennikarzami Donald Trump zasugerował, że Apple mogło zaangażować się kapitałowo w Intela. Wypowiedź padła przy okazji pytania o wzrost kursu akcji producenta procesorów po wejściu rządu USA do spółki. Prezydent stwierdził, że po decyzji Waszyngtonu inni "poszli w ślad", wymieniając m.in. Apple oraz NVIDIĘ. Słowa te natychmiast rozpaliły wyobraźnię analityków branżowych.
Jest spora szansa, że Donald Trump się... pomylił
Donald Trump przypomniał, że Niebiescy mieli zwrócić się do niego o pomoc, a warunkiem wsparcia było przekazanie 10% udziałów na rzecz USA. Według prezydenta, niemal od razu po tym do gry dołączyli kolejni gracze.
Taka narracja sugerowałaby, że Apple faktycznie zainwestowało w Intela, być może w kontekście rozmów prowadzonych w trzecim kwartale 2025 roku. Branża od miesięcy wskazuje na poszlaki, które mogłyby to potwierdzać, w tym ogłoszenia rekrutacyjne Apple i Broadcom dotyczące specjalistów od technologii EMIB oraz doniesienia o pozyskaniu przez Apple zestawu projektowego dla litografii Intel 18A z myślą o tańszych układach z rodziny M.
Problem w tym, że do tej pory nie pojawił się żaden oficjalny komunikat ani ze strony Intela, ani Apple. Gdyby doszło do sprzedaży istotnego pakietu akcji, spółka musiałaby poinformować o tym akcjonariuszy. To sprawia, że część ekspertów skłania się ku innej interpretacji. Być może słowa o tym, że "Apple weszło", odnosiły się nie do inwestycji kapitałowej, lecz do podpisania kontraktu produkcyjnego.
Taki scenariusz wydaje się bardziej realistyczny, zwłaszcza w kontekście rozważań Apple nad wykorzystaniem procesów 18A i 14A w przyszłych układach SoC. Z drugiej strony, zamówienia rzędu kilkudziesięciu milionów chipów powinny znaleźć odzwierciedlenie w raportach finansowych Intela, a te mają trafić do inwestorów w najbliższych tygodniach.
Nie można też wykluczyć zwykłej pomyłki. Trump mógł mieć na myśli SoftBank Group, które w sierpniu 2025 roku ogłosiło zakup akcji Intela o wartości 2 miliardów dolarów, mniej więcej w tym samym czasie, gdy do spółki wszedł rząd USA. Bez jednoznacznych deklaracji ze strony zainteresowanych firm pozostają jedynie spekulacje.