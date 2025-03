Czystki Trumpa uderzają w rozwój branży produkcji półprzewodników

Donald Trump jest przeciwnikiem dobrych warunków pracy

Nie jest tajemnicą, że prezydent Trump krytycznie odnosi się do ustawy Chips and Science Act, podpisanej w czasie prezydentury Joe Bidena. Przeznacza ona 52 miliardy dolarów na inwestycje w amerykańską produkcję i badania nad półprzewodnikami. Jej zapisy skłoniły firmy takie jak Intel i TSMC do ogłoszenia planów przeniesienia znacznej części łańcucha dostaw do Stanów Zjednoczonych, co łącznie ma wygenerować 400 miliardów dolarów inwestycji prywatnych.