HBO GO: Jaki film na weekend? 11 - 12 lipca

Film na weekend? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwsza pozycja, która w tym tygodniu pojawiła się w HBO Go to film Stań przy mnie. To film, który zaproponujemy wielbicielom klasyki z lat osiemdziesiątych. To jednocześnie opowieść o przyjaźni czterech chłopców i ich dojrzewaniu. Jadą bowiem odnaleźć ciało ich tragicznie zmarłego kolegi. Wszystko to na podstawie prozy Stephena Kinga. Tytuł jest dostępny w serwisie od poniedziałku.

Niemcy nie słyną raczej z najlepszego humoru. Nie wątpimy jednak, że znajdą tu się jacyś jego fani. W filmie 100 rzeczy prześledzimy historię dwóch przyjaciół. Pierwszy kocha swój ekspres do kawy, drugi - swoj smartfon. W końcu postanawiają zrezygnować ze wszystkich swoich rzeczy na sto dni i każdego dnia odzyskać tylko po jednej z nich. Bez czego nie mogą żyć?

Niektóre kraje musiały zmierzyć się z wielką falą emigracji. Jednym z nich była Serbia, co znając historię XX wieku na Bałkanach nie powinno wcale dziwić. W filmie Łatwy kraj zobaczymy trudności architekt Jasny i jej córki Niny w nowym kraju - Kanadzie. Reżyserem tego kanadyjskiego filmu jest podchodząca z Serbii Sanja Zivkovic. Imigrant nigdy nie ma łatwo w nowym państwie. Film ma to właśnie uświadomić. Film pojawił się w HBO GO dzisiaj, więc jeszcze świeży.

Tak jak pierwszy z zaproponowanych filmów był opowieścią o dojrzewaniu chłopców, tym razem czas na analogiczny film o płci przeciwnej. Już jutro pojawi się film Do gwiazd. To opowieść o przyjaźni mocno niepopularnej uczennicy, której każdy dokucza i takiej, która jest charyzmatyczna. Społeczeństwo nie jest jednak pewne czy się nadaje.

Od jutra widzowie HBO GO będą mogli też wyruszyć na algierską część Sahary w poszukiwaniu terrorysty imieniem Abou Leila. Co on jednak może robić na odległej pustyni, przecież na pustyni nawet nie ma czego atakować. Okazuje się, że jeden policjant namówił do tego innego. Im dalej od stolicy tym lepiej dla jego stanu psychicznego. Ucieczka nie jest jednak odpowiedzią na wszelkie pytania.

