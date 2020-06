HBO GO: Jaki film na weekend? 26 - 28 czerwca

Film na weekend? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Już za dwa dni w HBO GO pojawi się kontynuacja bardzo popularnego filmu Zombieland. Po dziesięciu latach w Zombieland: Kulki w łeb zobaczymy jak teraz radzi sobie świat będący w permanentnej wojnie z zombie. Okazało się jednak, że one... ewoluują Z nimi oraz innymi ocalałymi zmierzy się bardzo specyficzna rodzina w skład której wchodzą Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahasse (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) i Little Rock (Abigail Breslin). Polecamy każdemu miłośnikowi komedi horrorowych.

A może jakiś horror z prawdziwego zdarzenia? Tego samego dnia w HBO GO zadebiutuje film inspirowany legendą o La Lloronie. W filmie Topielisko. Klątwa La Llorony zobaczymy jak wyśmiewająca wcześniej złowieszcze ostrzeżenia pracownica opieki społecznej próbuje teraz przetrwać. Jej jedyną nadzieją jest ksiądz, który jest już pozbawiony złudzeń. Czy ten duet da radę? Przekonamy się już w weekend.

Nie zabraknie na szczęście też o wiele weselszych klimatów. Polecamy obejrzeć francuski film dokumentalny Święty wyścig. Tour de France jest dla wielu osób religią. Co roku grupa starszych małżeństw rozstawia swoje kampery na tym samym odcinku najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego świata. Obejrzymy ich starania by wychwycić tę krótką chwilę kiedy obok będzie przejeżdżał jakiś zawodnik. Usłyszymy rozmowy o życiu, małe spory, zabawne przekomarzania i utyskiwanie na innych kibiców. Jak śmią w ogóle zasłaniać. Film jest na HBO GO od wczoraj.

Ten tydzień jest bardzo dobry dla fanów kina francuskiego. W poniedziałek do serwisu trafił film Przyjęcie urodzinowe. W filmie widzimy Catherine Deneuve, która gra matkę rodu. Ma dwóch synów - zasadniczego oraz wolnego ducha. Całe spotkanie rodzinne ma być udokumentowane na nagraniu, jednak cały plan burzy pojawienie się córki kobiety. Nikt nie spodziewał się bowiem Claire. Jej pojawienie się wszystko zmienia.

Od dzisiaj z kolei możemy oglądać film No Escape. Rodzina głównego bohatera to prawdziwi pechowcy. Przenieśli się do jednego z krajów południowo-wschodniej Azji by zacząć życie od nowa, a już następnego dnia po ich przylocie... zaczynają się krwawe zamieszki. I to nie byle jakie. Bojownicy występują przede wszystkim przeciwko obcokrajowcom. W takiej sytuacji trzeba zrobić szybko by ocalić siebie i rodzinę. W rolach głównych Owen Wilson, Pierce Brosnan oraz Lake Bell.

Już jutro z kolei w HBO GO ukaże się film Czas wojny. To opowieść o miłości chłopaka do wychowywanego przez niego konia. Kiedy rozpoczyna się pierwsza wojna światowa to zwierzę zostaje kupione przez wojsko. Jego właściciel zaciąga się zatem do wojska. Wszystko po to by znowu odnaleźć swojego ukochanego konia Reżyserem jest Steven Spielberg.

Zobacz HBO GO: Jaki film na weekend? 20 - 21 czerwca

Zobacz HBO GO: Jaki film na weekend? 13 - 14 czerwca