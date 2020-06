HBO GO: Jaki film na weekend? 20 - 21 czerwca

Film na weekend? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W poniedziałek piętnastego czerwca na platformie HBO GO pojawił się film, który można bez problemu polecić wszystkim fanom klasyki kina. Rycerz pierwszej damy to komedia z 1994 roku, w której gra Nicholas Cage. Film to historia ambitnego agenta, który został zesłany... do małej spokojnej miejscowości w jednym z najbezpieczniejszych stanów. Wszystko w celu ochrony zony świętej pamięci poprzedniego prezydenta. Mentalne tortury kończą się, kiedy kapryśna staruszka zostaje porwana. Można wreszcie pokazać swoje zdolności.

Oferta HBO wzbogaciła się w czwartek o bardziej współczesną komedię. I to taką z gwiazdorską obsadą. Chodzi o film Guru miłości. Opowiada on o specjalizującym się w sprawach sercowych guru, który jest właśnie zrozpaczony. Okazało się, że do programu prowadzonego przez Oprę Winfray trafi jego największy konkurent. Na szczęście naszemu bohaterowi pojawia się przed nosem niebywała okazja. Kłopoty z żoną ma gwiazda drużyny hokeja. Guru zrobi wszystko by pomóc swojemu klientowi. I samemu stać się popularnym. W filmie występują Jessica Simpson, Mike Myers, Kanye West, Jessica Alba i Justin Timberlake.

A może trochę najnowszego kina europejskiego? Mo to rumuński film z 2019, który do serwisu trafił właśnie dzisiaj. Jest zatem jeszcze świeży i ciepły. Produkcja opowiada o dwóch studentkach, które przyjaźnią się od dziecka. Na ściąganiu przyłapał je jednak najgroźniejszy profesor na uczelni. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia zaprasza je do siebie, gdzie nagle staje się zupełnie innym człowiekiem. Mo dalej nie pogodziła się ze śmiercią ojca, więc łatwo daje się oczarować. Nie wie jednak, ze będzie musiała zdać pewien nieoczekiwany egzamin.

A może wolicie filmy amerykańskie? W takim razie polecimy Gdzie jesteś, Bernadette? W tym tytule Cate Blanchett wciela się w rolę kobiety, która na pierwszy rzut oka ma wszystko. Ma ona bowiem kochającego męża, bystrą córkę, piękny dom... Pewnego dnia jednak wpada jak kamień w wodę. Jej najbliżsi usiłują ją znaleźć, sama natomiast spróbuje odnaleźć swoje pasje.

Często rodzice wymagają od dzieci niestworzonych rzeczy i jednocześnie poddają je sporej presji, która ma na celu sprawienie, że najmłodsi przyjmą ambicje rodziców za swoje. Dokładnie o ty mówi izraelski film Bóg fortepianu. Tutaj zobaczymy Anat, która kocha muzykę, jednak nigdy nie dała rady sprostać oczekiwaniom swojego ojca. Sama zatem robi wszystko by wtłoczyć ten cel do głowy swojemu synowi... Czy najmłodszy członek rodu da radę sprawić by jego rodzice i dziadek zmienili wreszcie zdanie? Izraelski film oficjalnie zadebiutuje jutro.

Ostatnia propozycja HBO GO która zadebiutowała tam w mijającym tygodniu to Dafne. To świeży włoski film, który opowiada o dziewczynie chorej na zespół Downa. Jest bardzo samodzielna, mieszka jednak z rodzicami. Cały jej świat wywraca się do góry nogami po śmierci matki. W końcu podczas wspólnej wycieczki z ojcem postarają się poradzić sobie i poznać się najlepiej na świecie. Film jest już dostępny od poniedziałku.

