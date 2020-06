HBO GO: Jaki film na weekend? 6 - 7 czerwca

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwszego czerwca w HBO GO zadebiutował film Ostatni władca wiatru. To filmowa adaptacja pierwszego sezonu kreskówki/zachodniego anime (ile ludzi, tyle opinii) Awatar: Legenda Aanga. Prześledzimy opowieść o tym, jak ostatni mag wiatru - Aang poznaje Katarę i Sokkę z plemienia wody i razem stawiają czoła potędze narodu ognia, który wypowiedział wojnę wszystkim innym żywiołom. Aang spróbuje opanować inne żywioły, by stać się legendarnym awatarem.

Tego samego dnia do HBO GO trafiła Czarownica 2. W pierwszej części mogliśmy się przekonać, że tytułowa czarownica wcale nie jest taka zła. Tym razem razem matka chrzestna, jej będąca królową córka chrzestna i rodzina narzeczonego dziewczyny będą musieli podjąć ważną decyzję. Dotyczy ona pokoju między ludźmi i istotami magicznymi. Po obu stronach znajdują się zwolennicy wojny. Czy Diabolina da się przekonać Aurorze do zaufania ludziom? W filmie zagrały takie aktorki jak Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer i Elle Fanning.

Fanom klasycznego kina polecimy film z 1999 roku. Jest nim Zakochana złośnica. To inspirująca się szekspirowskim Poskromieniem złośnicy komedia. Nawet bohaterki mają tak samo na imię. A o co chodzi? No cóż, młodsza dziewczyna może się umawiać z chłopakiem, dopiero wtedy jak będzie robiła to starsza. Wybranek młodszej Bianki postanawia znaleźć dla złośliwej Katariny odpowiadającego jej chłopaka. Ma to być cieszący się złą sławą Patric Verona. W rolach głównych Heath Ledger i Julia Stiles.

A może coś dla dzieci? HBO GO pozwala obejrzeć serial LEGO Friends: Girls on a Mission. To historia pięciu dziewczyn, które postanawiają pomóc swojemu miastu. Wszystko dzieje się w świecie Lego, a mali widzowie będą mogli na przykład śpiewać razem z głównymi bohaterkami. Serial znajduje się na platformie od dwóch dni.

Dorosłym widzom polecimy serial Tropiciele. Przeniesiemy się tam do Republiki Południowej Afryki, gdzie główni bohaterowie zmierzą się ze światem pełnym przemytników diamentów, terroryzmu i tą mniej widowiskową przestępczością. Pierwszy odcinek trafił do HBO GO właśnie dzisiaj, drugi pojawi się 13 czerwca.

Pięć lat temu Rumunią wstrząsnęła wiadomość o pożarze w klubie nocnym Colectiv. Zginęło tam 27 osób, a 180 zostało rannych. W szpitalach jednak od ran, które nie powinny zagrażać życiu zaczęli umierać inni ludzie. Film dokumentalny opowiada o śledztwie, która jak po nitce do kłębka ujawniło szereg oszustw i zaniedbań w rumuńskiej służbie zdrowia. Film dostępny jest od 4 czerwca.

