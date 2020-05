HBO GO: Jaki film na weekend? 30 - 31 maja

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Zdrada małżeńska to jedna tych rzeczy, które są moralnie jednoznacznie złe, raczej nie trzeba nikogo do tego przekonywać. Wyjątkiem są główni bohaterowie filmu Zabójczy romans, który w tym tygodniu zadebiutował na platformie HBO GO. Victor Garcia kreśli obraz dwojga kochanków, których niewierność wyszła na jaw, a teraz by ochronić życie swoich rodzin muszą zagrać w pokręconą grę.

A może odrobina romansu i szczypta klasyki? W takim razie nie zostaje nam nic innego, jak tylko polecić film Jak stracić chłopaka w 10 dni, który ma już 17 lat. W tym oto filmie postać grana przez Kate Hudson postara się w dziesięć dni znaleźć chłopaka i popełnić wszystkie kobiece błędy, które irytują mężczyzn w związku, by ten ją rzucił. A wszystko to do napisania kolejnego artykułu w swojej poczytnej kolumnie. Niestety, jej wybranek właśnie założył się z szefem, że jest w stanie stworzyć długi związek z kobietą i nie zamierza z nikim zrywać.

A może chcecie zobaczyć film, w którym aktorzy mówią po łacinie? Tak, jest taki. Już dzisiaj w HBO GO pojawia się włoski film Pierwszy król. To historie Romulusa, legendarnego założyciela Rzymu. Jego brat Remus uważa jednak, że jest w stanie pokonać wolę bogów i samemu zostać królem. Nie wie jednak, ze już wszystko zostało zapisane w gwiazdach.

Coś dla siebie znajdą też miłośnicy kina wojennego. Również dzisiaj w serwisie debiutuje film Operacja Anthropoid. To historia zamachu na protektora Czech i Moraw Reinharda Heydricha. Czescy cichociemni Jan Kubiš (Jamie Dornan) oraz Jozef Gabčik (Cillian Murphy) nie są jednak w stanie poradzić sobie bez charyzmatycznego Ladislava, którego to gra Marcin Dorociński.

Dzisiaj w HBO GO pojawia się film Kinooperator, który jest filmem z dalekiej Dominikany. Główny bohater to starszy mężczyzna, który poświęcił swoje życie kinu. Teraz jeździ po wyspie i prezentuje filmy nawet w najmniejszych wsiach. W nocy jednak oddaje się oglądaniu starych kadrów z tajemniczą młodą kobietą. Kiedy ulegają one zniszczeniu postanawia on ją wreszcie odnaleźć. To film dla wszystkich, którzy są fanami motywu kina drogi.

